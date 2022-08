WoW-Spieler sind sauer über Saison 4: „Hat das eigentlich jemand getestet?“

Saison 4 von WoW: Shadowlands sorgt für viel Frust. Viele Spieler fragen sich: Habt ihr das eigentlich mal selbst gespielt?

Die Saison 4 von World of Warcraft Shadowlands ist gestartet und ist der Anfang vom Ende dieser Erweiterung. In einer eher experimentellen Saison kommen viele alte Raids und Dungeons noch einmal zum Einsatz und sollen frischen Wind bringen, um die Wartezeit bis zum Release der nächsten Erweiterung Dragonflight zu verkürzen.

Doch statt Lob für diese Zwischenlösung an Content, hagelt es gerade Kritik im Subreddit und den offiziellen Foren. Die vorherrschende Meinung ist: Das hat niemand so richtig im Vorfeld getestet.

Was ist die Kritik? Die größten Kritikpunkte handeln von den neuen „Mythisch+“-Dungeons, die in dieser Saison dazugekommen sind. Wobei „neu“ dabei ein dehnbarer Begriff ist, denn tatsächlich sind es vor allem alte Dungeons aus früheren Erweiterungen (Battle for Azeroth, Legion, Warlords of Draenor), die jetzt im Dungeon-Pool sind.

Die Balance und damit der Schwierigkeitsgrad zwischen diesen Dungeons unterscheidet sich massiv, wenn man den Klagen der Community glauben schenken will.

Vor allem die beiden Karazhan-Dungeons, also die obere und die untere Variante, sorgen für viel Ärger, wie MrThorto mit viel Zustimmung im Subreddit von WoW festhält:

Nachdem ich gestern mit meiner Gilde Schlüsselsteine im Bereich von +2 bis +16 gelaufen bin und wir normalerweise Schlüsselsteine in der Reichweite von 15 bis 20 angehen, kann ich deutlich sagen, dass die Dungeons verbuggt sind und von den Entwicklern nur minimal getestet wurden. Ich weiß nicht, wie man Karazhan – egal ob das obere ODER untere – spielen kann und mit Überzeugung behaupten kann, dass man eine gute Zeit hatte, selbst wenn man die Mechaniken alle kennt.

Gerade die Kritik an Karazhan fällt besonders hart aus. Die große Menge an Mechaniken, die klare „Onehits“ sind, sorgen hier für viel Frust.

Allerdings merken einige Spielerinnen und Spieler auch an, dass das womöglich speziell an dieser Woche liegt. Denn der Affix „Inspirierend“ sorgt dafür, dass viele Feinde nicht unterbrochen werden können und ihre todbringenden Fähigkeiten so ohne Unterbrechen wirken können.

Alte Mechaniken passen nicht mit aktuellen Anforderungen: Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass viele der aktuellen Mythisch-Affixe schlicht nicht mit dem alten Dungeon-Design, etwa von „Warlords of Draenor“ zusammenpassen. So hat man im „Grimmgleisdept“, der langen Zugfahrt, oft viel zu wenig Platz, um in den engen Gängen den Affix „Bebend“ überhaupt vermeiden zu können. Gleichzeitig ist die Blitzflächen-Fähigkeit des Endbosses viel zu stark, da man nicht im Vorfeld ausweichen kann und nie weiß, wo die Fläche landet – auf höheren Stufen reichen hier wenige Sekunden, um einen Charakter zu töten.

Klar scheint auf jeden Fall zu sein, dass Blizzard hier nochmal nachbessern muss, da die Dungeons auf gleicher Stufe deutliche Unterschiede in der Schwierigkeit aufweisen. Gruppen, die sonst mühelos durch „Mythisch+20“ pflügen, scheitern jetzt schon an niedrigen zweistelligen Schlüsselsteinen. Die Balance scheint hier nicht so gelungen zu sein.

Welche Erfahrungen habt ihr mit der neuen Saison schon gesammelt? Könnt ihr die Kritikpunkte nachvollziehen? Oder hattet ihr Spaß in den Dungeons und seht die Probleme überhaupt nicht?