WoW Dragonflight beschleunigt das Leveln um über 100 %, reduziert notwendige XP drastisch

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Wenn man die Werte miteinander vergleicht, dann scheint es so, als wolle Blizzard sicherstellen, dass die Charaktere in Dragonflight ungefähr die gleiche Zeit im „Low-Level-Content“ verbringen, wie es jetzt in Shadowlands der Fall ist. Die Level-Dauer von Stufe 1 auf 60 sollte also insgesamt ungefähr gleich oder etwas kürzer ausfallen, als die aktuelle Dauer von Stufe 1 bis 50.

Was wurde geändert? In der Alpha von Dragonflight wurden die notwendigen Erfahrungspunkte zum Aufleveln deutlich verändert. Zwischen Stufe 1 und 60 werden künftig 57 % weniger Erfahrungspunkte benötigt.

Das Leveln in World of Warcraft ist ein Kernaspekt des Spiels – zumindest für einen Teil der Community, denn das Thema sorgt immer wieder für Diskussionen.

Mit Dragonflight wird das Leveln in World of Warcraft schneller. Blizzard überarbeitet die notwendigen XP deutlich.

Insert

You are going to send email to