WoW: Boosting-Verbot verwirrt Spieler – Blizzard muss Nachhilfe geben

Das Boosting-Verbot in World of Warcraft ist nicht so eindeutig, wie Spieler das gerne hätten. Blizzard erklärt, was erlaubt ist – und was nicht.

Vor einigen Tagen hat Blizzard seine Endbenutzervereinbarung (EULA) in Bezug auf World of Warcraft geändert und Boosting-Communitys verboten. Viele Spieler feierten das als Sieg gegen den nervigen Spam im Handels-Chat. Allerdings hat das manche Leute auch verwirrt zurückgelassen. Was ist nun genau erlaubt? Was ist verboten? Im offiziellen Forum hat Blizzard nun erklärt, was denn eigentlich noch erlaubt ist – und was eben nicht.

Was ist das Problem? Boosting ist ein extrem weites Feld in World of Warcraft, denn der Begriff des Boostings ist nicht genau abgegrenzt. Die neusten Regeln gegen das Bewerben von Boosting-Angeboten sind daher für viele ein wenig schwammig und im offiziellen Forum wollten Spieler mehr Informationen, was denn noch wie erlaubt sei – und was eben nicht.

Was wurde nun klargestellt? Im offiziellen WoW-Forum reagierte Community Manager Kaivax auf die Frage und stellte einige Details klar. Da heißt es:

Um etwas mehr Klarheit zu schaffen, wo genau die Grenzen der neuen Regelungen liegen, möchten wir diesen Teil gerne etwas erklären. Das Bewerben von Gameplay-Aktivitäten sollte von dem WoW-Charakter vorgenommen werden, der auch beabsichtigt, an diesen Gameplay-Aktivitäten teilzunehmen. Das bedeutet, dass es keine Werbung über die Grenzen des Realms hinaus geben sollte und es keine Werbung von Dritten gibt. Und wie schon zuvor, der einzige Ort an dem man Aktivitäten „gegen Gold“ bewerben darf, ist der Handels-Channel. Das Bewerben solcher Angeboten in anderen Chat-Kanälen oder dem Gruppenfinder macht den Spieler zu einem Ziel für Sanktionen gegen ihren Account. CM Kaivax im offiziellen Forum

Damit hat Blizzard ein bisschen mehr Klarheit geschaffen. Das Bewerben der eigenen Boosting-Gruppe – also etwa dem Run der eigenen Gilde – im Handelschannel ist weiterhin erlaubt, solange es auf dem eigenen Server und mit dem Charakter gemacht wird, der an der Aktivität teilnehmen soll.

Warum ist Boosting nicht komplett verboten? Einige Spieler fragen sich, warum Boosting nicht in jedweder Form verboten wird. Auch wenn Blizzard dazu keine Antwort liefert, dürfte der Grund dafür recht offensichtlich sein: Boosting ist in gewisser Weise schwer zu definieren und im Kern etwas, das schon seit den Vanilla-Tagen des Spiels stattfindet.

Denn wer erinnert sich nicht an den freundlichen Stufe-50-Helden aus der eigenen Gilde, der in den Todesminen ausgeholfen hat und die Gruppe durchgezogen hatte, weil der Tank abgesprungen ist? Wer hat nicht schonmal die Hilfe eines höherstufigen Charakters bei einer nervigen Elite-Quest in Anspruch genommen?

Auch diese Fälle im Low-Level-Bereich wären strenggenommen „Boosting“, wenn man die Regeln zu eng fassen würde – und das wäre das Aus für eine wichtige soziale Komponente des Spiels.

Was haltet ihr davon? Hättet ihr euch noch stärkere Regeln gegen das Boosting gewünscht? Oder findet ihr die aktuellen Regeln viel zu streng?

Ein Gutes hatte die Regelung auf jeden Fall: Spieler können plötzlich wieder den Handels-Chat lesen!