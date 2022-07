2022 erscheint ein neues PvE-MMORPG – Wird ein absolutes Nischen-Spiel, mit einem ganz besonderen Reiz

Embers Adrift soll noch 2022 erscheinen, das haben die Entwickler in einem neuen Video betont. Grund genug, sich das neue MMORPG genauer anzusehen. Genau das hat MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch getan und teilt mit euch seine ersten Erfahrungen, aber auch seine Bedenken.

Embers Adrift ist kein klassisches MMORPG wie World of Warcraft oder Guild Wars 2. Das merke ich schon in den ersten Spielminuten der geschlossenen Beta, die derzeit läuft. Doch als jemand, der Interesse an allen MMORPGs hat, war es so etwas wie eine Pflicht, ein Paket zu kaufen und mir einen ersten eigenen Eindruck zu verschaffen.

Und der ist zwiegespalten.

Denn schon die ersten Quests und Kämpfe signalisieren mir, dass ich Zeit brauchen werde, um Fortschritt in dem MMORPG zu machen. Das ganze Spiel schreit nach Abenteuer und Erkundung, aber auch nach Gruppensuche und harter Arbeit. Das ist nicht unbedingt das, wonach ich suche, aber es spricht damit eine eigene Nische von Gamern an.

Und genau für diese Nische könnte es super interessant sein.

Kein Spiel für Fans von leichten Einstiegen, actionreichen Kämpfen und guter Grafik

Embers Adrift ist ein PvE-Sandbox-MMORPG. Schon die Philosophie der Entwickler besagt, dass ich keiner klaren Story und keinen klaren Aufgaben folge, sondern stattdessen ein Abenteuer auf meine ganz eigene Weise erlebe. Dabei sollen auf Beziehungen zu anderen Spielern zwingend aufgebaut werden müssen, denn viele Inhalte richten sich an Gruppenspieler.

Nach gut sieben Spielstunden und einigen geschauten Videos kann ich bestätigen, dass das MMORPG vieles anders macht – und nicht alles ist sofort besser.

Ungewohnt sind etwa die Quest-Texte. Denn diese muss ich wirklich lesen, um die Aufgabe verstehen und abschließen zu können. Markierungen im Spiel sind Fehlanzeige, nicht mal für den nächsten NPC, mit dem ich sprechen soll. Und auch auf die allseits beliebte Minimap wird verzichtet.

Ebenfalls überraschend sind die ersten Gegner, auf die ich treffe. Denn jeder Feind hat eine Markierung, die anzeigt, ob ich sie alleine, zu zweit oder nur in einer Gruppe besiegen kann. Und ja, Gruppen-Feinde stehen schon im Startgebiet des MMORPGs und sollten tunlichst nicht attackiert werden. Hier droht schnell das erste Ableben.

Zudem wirkt gerade der Einstieg unfertig und ich selbst fühle mich irgendwie fehl am Platz. Es gibt keine wirkliche Einführung, sondern ich werde einfach so in die Welt geschmissen und mit ersten Aufgaben betreut.

Der Charaktereditor von Embers Adrift.

Bevor es aber überhaupt in die Spielwelt geht, wähle ich bei der Charakterstellung aus drei Spezialisierungen: Defender sind sowas wie Tanks, Supporter sind Heiler und Striker verursachen Schaden. Später, auf Level 6, wähle ich dann eine zweite Spezialisierung aus den gleichen drei Optionen. Aus den 9 möglichen Kombinationen entsteht dann meine finale Klasse.

Doch obwohl Level 6 recht nah klingt, kostet mich der Weg dahin einige Stunden. Das liegt jedoch nicht zwingend an den benötigten Erfahrungspunkten, sondern an den teils langen Laufwegen und den sehr langsamen Kämpfen. Aktionen werden erst nach zwei Sekunden ausgeführt und es gibt globale Cooldowns, die das Ganze noch zäher machen. Fans von actionreichen Kämpfen könnten sich schnell langweiligen.

Im Laufe des Spiels entwickelt das Kampfsystem jedoch seinen Reiz. Ich muss gezielt Gegner pullen, weil ich sonst überrannt werde, und kann nicht wild in alles reinspringen, wie es bei vielen modernen Titeln der Fall ist. Anspruchsvolle Kämpfe kommen oft erst im Endgame. Und auch in Gruppen machen die Kämpfe mehr Spaß, weil insgesamt mehr Taktik gebraucht wird und um mich herum zumindest etwas passiert… seien es nur Angriffe meiner Mitspieler.

Was die Geschwindigkeit des Levelns angeht, gibt es derzeit übrigens eine große Kontroverse in der Community. Denn schon der Weg bis Level 20 soll etliche Stunden kosten. Ab Level 20 steigt die Kurve jedoch nochmal an, was es gerade für Solo-Spieler fast unmöglich machen soll, Level 30 in absehbarer Zeit zu erreichen.

Die Quest-Texte in Embers Adrift sind wuchtig und optisch nicht ideal, aber wichtig für den Fortschritt.

Embers Adrift ist ein Indie-MMORPG. Nirgendwo sieht man das besser als bei der Grafik. Die Angriffe sind sehr statisch, die Texturen nicht sonderlich hochauflösend und auch sonst wirkt es wie ein Spiel aus den späten 2000ern. Wer auf einen total detaillierten Charakter-Editor hofft, wird ebenfalls enttäuscht.

Allerdings begeistern mich einige Ideen und Features des Spiels. So ist etwa von Anfang an der Weg das Ziel. Ich kann schwere Bosse in der offenen Welt schon früh bekämpfen oder mit anderen Spielern Dungeons besuchen. Das ist ein richtig guter Ansatz, denn oft sind gerade die Level-Phasen etwas, das ich in modernen Spielen schnell überspringen möchte, um zu den Kerninhalten zu kommen.

Wer in Embers Adrift stirbt, kann zudem wieder aufgehoben werden, ähnlich wie in New World oder Guild Wars 2. Diese Mechanik habe ich in den letzten Jahren in besonderem Maße zu schätzen gelernt und sie passen perfekt in das soziale Gefüge des neuen MMORPGs.

Ebenfalls positiv sehe ich das tiefgehende Crafting-System, mit dem man immer relevante Items für seinen Fortschritt herstellen können soll. Hier muss ich gestehen, dass ich nicht sonderlich tief eingestiegen bin. Doch relevantes Crafting ist immer etwas, das ich als sehr positiv und wichtig empfinde.

Allerdings greift hier ein altes Prinzip: Ihr könnt nur zwei Berufe gleichzeitig beherrschen. Wechselt ihr einen Beruf, dann verliert ihr im alten euren Fortschritt komplett.

Auf dem Papier lockt Embers Adrift viele damit, dass es ein reines PvE-Spiel ist. Auf PvP wird komplett verzichtet. Das macht die Open World sicherer und regt die Zusammenarbeit zwischen den Spielern an.

Verrückt ist, dass die Nächte echt verdammt dunkel sind. Das ist zwar atmosphärisch total cool, sorgt aber auch dafür, dass ich bei tiefster Nacht kaum spielen konnte und zeitweise sogar die Monitor-Helligkeit stark erhöhen musste, um überhaupt etwas erkennen zu können. Zwar gibt es auf der Taste F1 eine Fackel, aber die hilft nur bedingt weiter.

Die Cooldowns fallen schon zum Start recht lang aus. Selbst der Auto-Angriff lädt 4 Sekunden auf.

Embers Adrift ist perfekt für Spieler mit viel Zeit, Geduld und Freunden

Insgesamt spielt sich Embers Adrift jedoch sehr zäh, vor allem, wenn man moderne Spiele wie ESO oder Guild Wars 2 als Vergleich sieht. Doch genau hier greift dann wieder die Philosophie der Entwickler.

Im Grunde braucht ihr für alle Inhalte Mitspieler und am besten eine aktive Gilde, die jeden Abend zusammenspielt. Dann sind die Gegner schneller besiegt, die Quests einfacher zu lösen und die Laufwege vertreibt man sich mit Quatsch im Voice-Chat.

Wer die Zeit aufbringen kann, sich ständig mit anderen zu verabreden und gemeinsam Abenteuer zu erleben, für den ist Embers Adrift möglicherweise das perfekte Spiel.

Allerdings liegt hier die Gefahr, dass, bei zu wenigen Spielern oder wenn Freunde das Spiel verlassen, viele Kernaspekte des MMORPGs verloren gehen. Dieses Gefühl hatte ich bereits in der Beta, denn es war gar nicht so leicht, überhaupt Mitspieler zu finden. Dank des Abo-Modells wird es Embers Adrift zudem schwer haben, neue Spieler anzulocken, damit diese überhaupt ihre ersten Schritte in dem Spiel machen können.

Dem Gegenüber steht dafür ein Spiel, das komplett auf einen Shop verzichtet. Das sorgt dafür, dass besondere Skins auch wirklich verdient werden müssen. Vieles bei Embers Adrift hat also ein starkes Für und Wider.

Wer Embers Adrift genießen möchte, braucht auf jeden Fall Zeit.

Wer übrigens jetzt Embers Adrift spielen möchte, muss sich ein Founder’s Pack für 50 Dollar kaufen. Darin enthalten sind der Beta-Zugang, ein besonderer Titel und ein Monat kostenlose Spielzeit nach dem Release. Mit dem Release wird das MMORPG dann zu einem Abo-Spiel. Allerdings findet die Beta derzeit nur zu bestimmten Zeiten statt.

Der vollständige Release vom Embers Adrift soll jedoch noch 2022 stattfinden. Für die Zeit danach planen die Entwickler regelmäßige Updates mit neuen Quests, Zonen und Dungeons.

Embers Adrift hat einen besonderen Reiz, aber es ist nicht mein Spiel

Pro Ein Spiel für Abenteurer und Erkunder

Ein gutes Klassensystem mit klassischer Holy Trinity

Der Weg ist schon das Ziel und früh trifft man auf Herausforderungen

Es ist perfekt für Gruppenspieler und feste Gilden

Es verzichtet komplett auf einen Echtgeld-Shop

Ein Spiel für echte PvE-Fans, weil es kein PvP gibt Contra Der Einstieg wirkt unfertig

Insgesamt ist das Spiel sehr zäh, dank langer Laufwege und langsamer Kämpfe

Das Spiel erfordert viel Zeit

Abo-Modell kann neue Spieler abschrecken

Der Spielspaß hängt stark an den Mitspielern und der Spielerzahl

Embers Adrift ist das genaue Gegenteil der MMORPGs, die ich gerne spiele. Wer meine Artikel regelmäßig liest, wird wissen, dass ich in vielen Spielen gleichzeitig unterwegs bin und dort auf klare Ziele hinarbeite. Als Vater ist das auch der effektivste Weg, um mich darauf vorzubereiten, am Wochenende mal eine größere Herausforderung zu meistern. In Embers Adrift jedoch brauche ich eine feste Gruppe, muss mir eigene Herausforderungen suchen und muss für alles Zeit einplanen. Das wird nicht die große Masse von Spielern ansprechen, aber eine Nische, die schon lange nicht mehr angesprochen wurde – gerade mit dem Fokus auf das PvE. Generell setzt das MMORPG auf viele „Old School“-Aspekte, wie etwa das Lesen der Quest-Texte, der Verzicht von Markierungen auf Karten oder eben das Abo-Modell, das kaum noch neue MMORPGs nutzen. Wer mit seiner kompletten Gilde ein neues Spiel sucht oder offen dafür ist, sich einer neuen Gilde anzuschließen, kann Abenteuer erleben, die wirklich Spaß machen. Das ist der große Reiz von Embers Adrift – das Entdecken, das Meistern von Herausforderungen und die Erlebnisse, die man gemeinsam mit anderen teilt. Alexander Leitsch MMORPG-Experte auf MeinMMO

Spricht euch die Idee von Embers Adrift an? Oder schrecken euch Aspekte wie der hohe Zeitaufwand oder die schwache Grafik eher ab? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

