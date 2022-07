Das Sandbox-MMORPG Saga of Lucimia stellt das Gruppen-Spiel und Herausforderungen im PvE in den Vordergrund. Release soll 2021 sein.

Das neue MMORPG Saga of Lucimia hat Einblicke in die kommende Alpha-Phase 3 gegeben und erstes Gameplay gezeigt. Viele Zuschauer sind sehr zufrieden.

Mit Embers Adrift befindet sich ein neues MMORPG in Entwicklung, das vor allem PvE-Spieler ansprechen will. Release soll schon 2022 sein.

hinweg ergänzen. Der Fokus liegt auf dem PvE und zum Start soll es kein PvP geben. Embers Adrift hieß ursprünglich Saga of Lucimia und soll noch 2022 für den PC erscheinen. Das Spiel wird Pay2Play, ihr müsst also ein monatliches Abo bezahlen. Wer möchte, kann bereits jetzt an ersten Beta-Tests teilnehmen.

