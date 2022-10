Samstag erscheint ein neues PvE-MMORPG: 7 Dinge, die ihr vor dem Start von Embers Adrift wissen müsst

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Embers Adrift setzt auf Herausforderungen in allen Bereichen des Spiels. Darum macht das MMORPG erst so richtig Spaß, wenn andere Spieler mit dabei sind. Eine Gruppe kann dabei aus maximal sechs Spielern bestehen.

Allerdings könnt ihr von anderen Spielern aus einem „angeschlagenen Zustand“ aufgehoben werden, wenn ihr sterbt. Dieses System nutzen auch New World und Guild Wars 2 und es passt hervorragend in die soziale Idee des Spiels.

Monster mit drei Pfeilen stehen auch direkt im Startgebiet. Wer da nicht aufpasst, erlebt eine böse Überraschung, fast so, als wäre man in Elden Ring falsch abgebogen.

Was ist bei den Monstern besonders? In Embers Adrift sind alle Monster mit Markierungen versehen. Direkt links neben dem Namen befinden sich Pfeile:

Gibt es wirklich nur PvE? Ja. Die Entwickler haben komplett auf PvP in der offenen Welt, aber auch in Arenen verzichtet.

Ihr könnt also losziehen und eben Quests abschließen, aber auch auf die Jagd nach Bossen gehen, Dungeons erledigen oder einfach mit anderen Spielern am Lagerfeuer sitzen. Da schon im Startgebiet echt schwere Monster stehen, fällt der Aspekt weg, dass man für Herausforderungen bis zum Endgame spielen muss.

Was macht das Spiel aus? Embers Adrift ist ein PvE-Sandbox-MMORPG. Zwar erwarten euch ständig Quests in der Spielwelt, doch die Entwickler folgen der Philosophie, dass jeder Spieler sein eigenes Abenteuer erleben können soll und die NPCs zudem nicht ganz dumm sind. Langweiliges Sammeln von Pflanzen gibt es etwa nicht.

Zusätzlich gab es einen Headstart für Alpha-Tester. Dieser begann bereits am 12. Oktober, setzte aber auch voraus, dass ihr eine teurere Vorabversion des Spiels kauft. Beta-Tester, die ebenfalls ein gesondertes Paket gekauft haben, dürfen bereits am 14. Oktober beginnen.

Mit Embers Adrift erscheint am 15. Oktober ein neues Indie-MMORPG, das seinen Fokus auf das PvE legt. Vor allem Fans von Old School Spielen, die gerne mit anderen Spielern interagieren, kommen hier auf ihre Kosten. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch fasst euch alles Wichtige zusammen.

