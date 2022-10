Neues PvE-MMORPG erscheint schon in 2 Wochen – Setzt auf Abo-Modell, das 2022 noch günstiger ist als nächstes Jahr

In dieser Woche ist bei den MMORPGs einiges passiert. WoW Classic brachte seine neue Erweiterung Wrath of the Lich King heraus und die PvE-Hoffnung Embers Adrift hat ein Releasedatum. Wir von MeinMMO verschaffen euch im Wochenrückblick eine Übersicht.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Das bekannte Sandbox-MMORPG Black Desert zeigte in einem Trailer ein paar neue Inhalte. Darin auch ein Schnellreise-Feature, was vielen Fans überhaupt nicht gefällt.

Die Diskussion der Woche: NCSoft zeigten in einem Video die Highlights der internen Beta der MMORPG-Hoffnung Throne and Liberty. Doch genau dieses Video löst bei den Fans gemischte Gefühle aus.

Das Video aus der Beta könnt ihr euch direkt hier ansehen:

In WoW wird ein Bug zum Feature und ESO verschenkt sein neues DLC

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Aion kam ursprünglich bereits 2009 im Westen heraus. Für Leute, die den MMORPG-Opa nochmal wie früher erleben wollen, kommt in Kürze mit einer Classic-Version zu uns nach Deutschland. Diese läuft bereits seit Juni 2021 in Amerika und setzt auf eine Mischung aus Cash-Shop und Pay2Play.

Ebenfalls am Dienstag erschien das Sci-Fi-MMORPG Dual Universe mit einem spektakulären Launch-Trailer.

Lord of the Rings Online verschenkt aktuell wieder einige Quest-Pakete, bevor das Mini-Update „Before the Shadow“ die Story erweitern soll (via mmorpg.com).

Tower of Fantasy bringt bereits am 6. Oktober einen neuen Charakter, der auch neue Events mitbringt (via massivelyop).

Phantasy Star Online 2 wird im Oktober seinen maximalen Level anheben und passend dazu auch eine neue Zone vorstellen (via massivelyop).

Blade & Soul stellt einige neue Inhalte vor, die am 12. Oktober erscheinen sollen. Mit dabei die neue Klasse des Musikers (via mmorpg.com).

Die neueste Klasse in Lost Ark wird mit Laserwaffen und Drohne zu einer Art Ironman. Seht sie euch im Trailer an:

Embers Adrift hat ein Releasedatum und Fractured bessert Fehler nach

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Fractured Online ist bereits Mitte September in den Early-Access gestartet und hatte anfangs mit einigen Problemen zu kämpfen. Aktuell fixen die Entwickler aber richtig viele Bugs und legen alle paar Tage Patches nach (via mmorpg.com).

Pantheon: Rise of the Fallen führte am Samstag und Sonntag eine neue Pre-Alpha-Phase durch. Diese startet mit einigen Tagen Verzögerung und war eigentlich für September geplant (via massivelyop).

Die PvE-Hoffnung Embers Adrift startet am 15. Oktober und bekommt seinen Launch für alle. Das MMORPG hält dabei an seinem Abo-Modell fest, wer aber noch in diesem Jahr abonniert, hat es günstiger (via massivelyop). Unser Redakteur Alexander Leitsch hat das MMORPG bereits länger gespielt und teilt seine Einschätzung mit euch.

Das Tiny-MORPG Book of Travels hatte mit vielen Rückschlägen zu kämpfen. Dennoch kommen weiterhin Updates für das Spiel im Early-Access. Zuletzt fügten die Entwickler WASD-Steuerung und neue Controller-Features hinzu (via massivelyop).

Das waren die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was ist euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst noch etwas Interessantes erlebt? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wer sich mehr mit der Sicht der Entwickler befassen möchte: Der Chef von Final Fantasy XIV erklärt im Interview mit Eurogamer, wie das ultimative MMORPG aussehen müsste.