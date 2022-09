ESO schenkt euch den neuen DLC Firesong – Aber ihr müsst dafür zusammenarbeiten

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Weitere Events in ESO findet ihr in unserem Ticker:

Das Event ist am 29. September gestartet und wird am 11. Oktober um 16 Uhr wieder enden. In diesem Zeitraum muss die Community von ESO zusammenarbeiten, um alle Aufgaben des Events zu lösen und die Errungenschaft „Pfadfinder“ zu sichern.

In Firesong führt euch euer Weg auf die ungezähmte Insel Galen, die von Geistern, Druiden und gefährlichen Bestien bewohnt ist. Sie gehört zu den 4 Inseln des Systren-Archipels im Nord-Westen von High Isle und bietet verschiedene Biome: Von dichtem Dschungel bis zu Flüssen, in denen Lava fließt.

Das ist Firesong: Bei dem DLC handelt es sich um den 2. Teil der Story, die mit dem Kapitel High Isle begann. Er schließt das Abenteuer „Vermächtnis der Bretonen “ ab. Im Zentrum der Geschichte steht das Volk der Bretonen, das ihr in ESO spielen könnt, und den politischen Intrigen, in die ihr verwickelt werdet.

