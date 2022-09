In dem MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es 6 verschiedene Klassen. Wir haben euch gefragt, welche eure liebste Klasse ist. Und ihr habt entschieden! Wir haben hier, auf MeinMMO, ein Ranking der Klassen erstellt.

Wir haben euch am 7. August gefragt, welche eure Leiblingsklasse in ESO ist. Bis zum 2. September um 17.30 Uhr konntet ihr an dieser Umfrage teilnehmen. Insgesamt haben 1.885 unserer Leser abgestimmt und wir haben anhand eurer Stimmen ein Ranking aller Klassen erstellt.

Platz 6 – Der Drachenritter

Was zeichnet den Drachenritter aus? – Der Drachenritter hat viele Feuer- und Gift-Fähigkeiten, von denen einige Schaden über Zeit anrichten. Die Klasse gibt es schon seit Release des MMORPGs und war in den ersten Jahren als einzige Klasse gut als Tank spielbar.

Für den Drachenritter haben die wenigsten von euch gestimmt. Mit 280 von den 1885 Votes konnte er sich nur 14,85 % der Leserstimmen sichern.

Platz 5 – Der Nekromant

Was zeichnet den Nekromanten aus? – Der Nekromant hat mit dem Kapitel Elsweyr einen Fuß in Tamriel gesetzt. Er kann Untote beschwören und Leichname für weitere Fähigkeiten nutzen. Er besitzt eine große Bandbreite an Zaubern und richtet damit viele unterschiedliche Arten von Schaden an. Dazu zählen Seuchen-, Flammen-, Frost-, und Schockschaden.

Der Nekromant erreicht mit nur 2 Stimmen Vorsprung den 5. Platz vor dem Drachenritter. Er konnte nur 282 Votes, also 14,96 % für sich gewinnen.

Platz 4 – Der Hüter

Was zeichnet den Hüter aus? – Der Hüter erschien mit dem Kapitel Morrowind. Er ist damit die erste Klasse, die erst nach Release ihren Weg ins Spiel gefunden hat. Er kann Kreaturen der Natur, wie einen Netch, Schröter und einen Bären herbeirufen.

Auch die Platzierung des Hüters war ein sehr knappes Rennen. Er erreichte nur 287, insgesamt 15,23 %, der Leserstimmen und konnte sich damit nur knapp gegen den Nekromanten durchsetzen.

Platz 3 – Der Zauberer

Was zeichnet den Zauberer aus? – Der Zauberer besitzt viele Blitz-Zauber und kann daedrische Kreaturen im Kampf herbeirufen. Er ist eine beliebte Klasse für Anfänger, da er einen starken Schild und viel Selbstheilung besitzt.

Der Zauberer hat das wirklich knappe Kopfrennen der letzten 4 Plätze gewonnen. 290 Stimmen der Leser gingen an ihn und er errreichte damit einen Anteil von 15,38 % aller Stimmen.

Platz 2 – Die Nachtklinge

Was zeichnet die Nachtklinge aus? – Die Fähigkeiten der Nachtklinge sind an einen Assassinen angelehnt. Sie kann sich unsichtbar machen und richtet großen Schaden mit ihrer exekutiven Fähigkeit Assasinenklinge an.

Die Nachtklinge konnte sich mit 320 Stimmen den 2. Platz sichern. Allerdings hat sie mit insgesamt 16,98 % der Leserstimmen nur einen kurzen Vorsprung vor den nachfolgenden Klassen gehabt.

Platz 1 – Der Templer

Was zeichnet den Templer aus? – Die Fähigkeiten des Templers sind alle in golden gleißendes Licht gehüllt. Er ist eine beliebte Klasse für Heiler. Auch wenn sich inzwischen jede andere Klasse als Heiler anbieten, war er lange Zeit die vorherrschende Wahl für diese Rolle. Er ist einer der 4 Klassen, die es seit Release in ESO gibt.

Der klare Gewinner ist der Templer. Er hat mit einem Anteil von 22,6 % und insgesamt 426 Stimmen den 1. Platz im Rennen gemacht.

Damit ist er mit deutlichem Vorsprung die beliebteste Klasse in ESO nach den Ergebnissen unserer Umfrage.

Habt ihr auch an unserer Umfrage teilgenommen? Seid ihr von dem Ergebnis überrascht oder habt ihr ähnliche Resultate erwartet? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Falls ihr nicht an der Umfrage teilgenommen habt, schreibt uns auch gerne noch eure Lieblingsklasse dazu.

