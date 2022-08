Neuer Bug in ESO: High Isle manipuliert Ranglisten – Lässt die besten Spieler schlechter dastehen

In ESO wurde Update 35 auf die Server geladen, doch dies führte zu einem nervigen Bug beim neuen Kartenspiel „Tales of Tribute“. ZeniMax musste daraufhin einschreiten, um den Schaden zu minimieren.

Was ist das für ein Bug? Das neueste Update 35 in The Elder of Scrolls Online hat bei einigen Spielern für Verwirrung gesorgt. Als sie sich nämlich einloggten, erhielten sie einen schlechteren Rang in ihrem heißbegehrten Kartenspiel „Ruhmesgeschichten“ ohne etwas getan zu haben. Das kann so nicht passieren und Spieler meldeten dieses absurde Vorgehen des Systems daher auch den Entwicklern.

Um Schadensbegrenzung einzuleiten, deaktivierte ZeniMax schlussendlich die Ranglisten sowie die Ranglisten-Spiele temporär für das Kartenspiel, um dem Problem auf die Spur zu kommen.

Spieler erhalten schlechtere Ränge für nichts

Kann ich jetzt noch Tales of Tribute zocken? Ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn zwanglose Partien eures geliebten Kartenspiels auf High Isle sind dennoch möglich.

Seid ihr bereit für eine Runde?

Es wurden nur die Ranglisten-Matches entfernt, bis ein Fix für die Problematik gefunden wurde.

Wann funktionieren die Ranglisten wieder? Das ist bislang noch nicht bekannt. Fakt ist aber, dass das Entwicklerteam mit Hochdruck an einem Hotfix arbeitet. Bis zu seinem Release müsst ihr euch also noch gedulden.

Was passiert mit meinen verlorenen Rängen? Darüber müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, denn die Entwickler stellten klar, wenn der Hotfix ausgerollt wird, dass jeder Spieler seinen alten Rang vor Update 35 wiedererlangen wird. Sollte ihr also welche verloren haben, erhaltet ihr sie wieder zurück.

Was haltet ihr von dem Kartenspiel auf den High Isle? Findet ihr es abwechslungsreich und cool, neben dem blutigen Geschnetzel auch mal taktische Kartenspiele in ESO zocken zu können? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu denkt und ob ihr auch davon betroffen ward!