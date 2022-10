Embers Adrift gibt tiefere Eindrücke in die Story des düsteren, neuen PC-MMORPG – Erscheint noch diese Woche

Embers Adrift ist ein MMORPG, das noch diese Woche erscheint. In einem neuen Trailer erfahren wir nun mehr zu der Geschichte des Spiels und den Gefahren, die in der Welt lauern.

Was ist das für ein Spiel? Das von Stormhaven Studios entwickelte Embers Adrift ist ein neues Sansbox-MMORPG, das bereits am 15. Oktober 2022 für PC erscheinen und auf ein monatliches Abomodell als Finanzierung setzen soll.

Ein Großteil der Spielerfahrung des MMORPGs soll aus Crafting sowie der Erkundung der offenen Spielwelt bestehen. Zudem soll der Fokus von Embers Adrift auf PvE liegen, es wird kein PvP geben.

Ein Ort voller Gefahren

Was berichtet der Trailer? Der Trailer gibt ein paar Eindrücke zu der Geschichte und der Welt von Embers Adrift. So seid ihr als ein sogenannter Drifter eine Person, die sich der Herausforderung der Darklands stellt, einem ungezähmten Gebiet im Norden der Welt des MMORPGs.

Im Trailer heißt es zum Norden, dass dessen Wildnis voller Gefahren und Bestien sei, die immer größer und aggressiver werden. Obendrein soll die mysteriöse Ressource „Ember“ die Umgebung im Norden verändern.

Generell seid ihr in Embers Adrift auf der Suche nach Antworten zu den Geheimnissen des Embers und der Geschichte eines alten Volkes, das die Gegend verließ und Ruinen zurückgelassen hat.

Neben verschiedenen Bestien und dem Ember gibt es im Norden auch Menschen, die eine Gefahr darstellen. Denn wer in den Städten ein Verbrechen begeht, wird aus den Kreisen der sicheren Gemeinschaft ausgeschlossen und in die Wildnis entsandt. Jene verbannten Verbrecher treiben sich nun ebenfalls im Norde herum.

Abschließend betont der Trailer erneut die Gefahr, die im Norden der Welt des MMORPGs lauert. So sollen viele Menschen, die sich in den Norden wagen, nicht mehr zurückkommen. Doch wer es zurückschafft, kehrt oft mit Schätzen und anderer Beute zurück, die sie mächtiger macht.

Eine mächtige Ressource

Was ist das Ember? Die Internetseite des MMORPGs verrät uns weitere Informationen zu der mysteriösen Ressource. Von dieser sei in der Welt von Embers Adrift schon in Mythen und Kindergeschichten erzählt worden (via EmbersAdrift.com).

Mit ihr sei es möglich, wundersame Taten zu vollbringen, weshalb Könige und andere mächtige Personen nach dessen Entdeckung schnell versuchten, dessen Macht zu beanspruchen und einen Krieg auslösten.

Was sagt ihr zu Embers Adrift? Werdet ihr trotz Abomodell in das MMORPG hineinschauen oder konnte euch der Launch-Trailer eher weniger überzeugen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wenn ihr unsicher seid, ob das MMORPG für euch passend ist, findet ihr auf MeinMMO einen ausführlichen Erfahrungsbericht zu Embers Adrift.