Neues Sandbox-MMORPG erscheint noch 2022 – Entwickler erklärt euch Embers Adrift in 1 Minute

Einer der Gründer des Spielstudios „Stormhaven Studios“ zeigt in einem Video, was das zukünftige MMORPG „Embers Adrift“ ausmache. Im Folgenden erklären wir euch, was Spieler in Embers Adrift erwarten wird.

Stormhaven Studios ist das Indie-Studio, das hinter dem kommenden MMORPG Embers Adrift steckt. Einer der Gründer, John Gust, stellt das Game in einem kurzen Video auf YouTube vor.

Das Spiel steckt aktuell in der Beta-Phase. Über die offizielle Webseite könnt ihr euch als Tester anmelden.

Bisher war Embers Adrift unter einem ganz anderen Titel bekannt: „Saga of Lucimia“. Das Spiel wird ein Sandbox-MMORPG in einem mittelalterlichen Setting. Genaueres zu den Inhalten wurde im Video sowie auf der offiziellen Webseite des Spiels preisgegeben.

Das erwartet Spieler in Embers Adrift

Was wird im Video gesagt? „Embers Adrift ist anders als andere moderne MMOs“ meint der Entwickler in dem Video. Er führt weiter aus, dass das Spiel Design-Grundlagen aus Tabletop-RPGs kombiniere, mit klassischen MMOs, wie sie die Spieler kennen. Dadurch sollen sowohl alte Hasen von MMO-Spielen als auch Neueinsteiger Spaß an dem Game haben.

Das Gameplay soll den Spieler herausfordern und gleichzeitig Fortschritte des Charakters deutlich spürbar machen.

In den Kampfsituationen sollen bereits kleine Entscheidungen über Sieg und Niederlage im Kampf entscheiden. Er nennt die wichtigsten Aspekte des Gameplays: Erkundung, Crafting, Kampf und abenteuerliche Quests mit Freunden.

Was enthält das Gameplay von Embers Adrift? Ein großer Teil des Gameplays soll daraus bestehen, dass Spieler eine offene Welt erkunden können. Dabei legen die Entwickler den Schwerpunkt auf reines PvE, weshalb das Spiel nach aktuellem Stand über kein PvP verfügen wird. Neben dem Erkundungsaspekt soll auch Crafting in Embers Adrift eine wichtige Rolle spielen.

Was die Entwickler dagegen vermeiden wollen, sind eintönige Farming-Missionen. Die Quests im Spiel sollen dazu dienen, die Geschichte in Embers Adrift voranzubringen und angemessene Belohnungen liefern.

Dazu soll Embers Adrift möglichst immersiv sein. Um das zu bewirken, verzichtet das Spiel auf eine Minimap und auf Tooltips, die nicht unbedingt notwendig sind. Auch das Interface soll möglichst minimalistisch gestaltet sein.

Wann ist der Release von Embers Adrift? Bisher ist noch kein genaues Datum für den Release von Embers Adrift bekannt. Jedoch soll das Spiel noch 2022 erscheinen, wie es auch im Entwicklervideo zu Beginn noch einmal betont wird.

Bezüglich der Spiel-Plattform ist aktuell nur der PC-Release geplant. Als Finanzierungsmodell wird das Spiel als Pay2Play herausgebracht – ihr zahlt in einem monatlichen Abomodell, um das Game zu zocken.

Wenn ihr euch unsicher seid, ob Embers Adrift ein passendes MMORPG für euch ist, findet ihr hier einen ausführlichen Erfahrungsbericht von MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch zum Game.