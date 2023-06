Am 15. Oktober 2022 feierte das MMORPG Embers Adrift seinen Release. Das Spiel setzt auf eine riesige Sandbox in einer mittelalterlichen Welt, in der es jedoch nur PvE gibt. Bisher musste man jedoch ein Abo abschließen, um diese Spielwelt betreten zu können. Das wird sich noch im Juni ändern.

Was ist das für ein Spiel? Embers Adrift ist ein MMORPG, in dem ihr ein echtes Abenteuer erlebt und mit anderen Spielern zusammenarbeiten müsst. Denn schon im Startgebiet gibt es Monster, die sich nur in einer Gruppe besiegen lassen.

Zudem gibt es Dungeons, Raids und Bosse in der offenen Welt, für die ihr euch aber wie in Old School-Spielen die Gruppe über den Chat oder die Gilde zusammenstellen müsst. Wer allein unterwegs sein möchte, kann das tun, wird jedoch einige Dinge nicht erleben können.

Das Spiel setzt auf eine Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD.

Ihr wählt bei der Charaktererstellung wahlweise die Klasse Defender, Striker oder Supporter. Auf Level 6 könnt ihr dann eine zweite Spezialisierung aus den gleichen 3 Typen wählen. Das sorgt für insgesamt 9 verschiedene Kombinationen.

Embers Adrift verzichtet auf größere Quest-Hubs und langweilige Farming-Aufgaben. Alle Quests im Spiel erzählen eine Geschichte und bringen nützliche Belohnungen.

Es gibt einige Elemente, die für mehr Immersion sorgen sollen, darunter der Verzicht auf eine Minimap, überflüssige Tooltips und ein reduziertes Interface.

Embers Adrift möchte ein echtes Old School MMORPG sein, was man jedoch auch am Kampfsystem spürt. Das ist sehr langsam und bietet wenig Dynamik, wobei es im Endgame eine strategische Tiefe bekommen soll. Auch in der Grafik und dem großen Zeitaufwand spürt man, dass sich der Titel eher an eine Nische richtet.

Abo wird optional, aber mit einigen nützlichen Upgrades

Was ändert sich nun an Embers Adirft? Wer bisher das MMORPG spielen möchte, muss zuerst 39,99 Dollar bezahlen und hat dann einen Monat Abonnement inbegriffen. Wer danach weiterspielen möchte, muss 9,99 Dollar pro Monat zahlen.

Aktuell kostet Embers Adrift jedoch nur noch 29,99 Dollar als Sales-Aktion. Zudem könnt ihr ab Ende Juni komplett ohne Abo spielen und bekommt Zugriff auf die gesamte Spielwelt und alle Klassen.

Allerdings gibt es vereinzelte Einschränkungen:

Ihr habt nur Zugriff auf einen Charakterplatz

Ihr habt weniger Bankplätze

Ihr habt Zugriff auf weniger Emotes

Nutzer mit Abo bekommen zukünftig zudem einige Boni, darunter einen eigenen Chat, eigene Titel und eine portable Crafting-Station. Die genauen Details könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite anschauen (via Embers Adrift).

Wie hat sich Embers Adrift entwickelt? Seit dem Release im Oktober gab es bereits mehrere Updates, die weitere Dungeons und Bosse im Gepäck hatten, das Crafting überarbeitet und neue Frisuren gebracht haben.

Das letzte große Update erschien im Mai und brachte neue Quests, neuen Loot und bessere Performance-Settings. Die Entwickler arbeiten also fleißig daran, Embers Adrift weiter zu entwickelt.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Werdet ihr künftig mal in Embers Adrift reinschauen oder ist euch das Spiel “zu” Old School?

