Blue Protocol: Release der MMORPG-Hoffnung für 2023 verschiebt sich – Erscheint nicht mehr dieses Jahr

Das Anime-MMOPRPG Blue Protocol war für viele die Hoffnung und das Highlight des Jahres 2023. Nun verkündet Entwickler Bandai Namco im in einem Stream, dass das Spiel verschoben werden muss, zumindest im Westen.

Was wurde im Stream angekündigt? Am 23. Juni hielten die Entwickler von Blue Protocol, Bandai Namco, ihren siebten Dev-Stream ab. Dabei gab es einige neue Informationen zu dem Spiel, die aber vor allem westlichen Fans nicht gefallen dürften.

Erst war die Freude groß, denn die Devs verkündeten stolz, dass Blue Protocol schon am 14. Juni 2023 in Japan erscheint, also in knapp 3 Wochen. Dann jedoch die vernichtende Neuigkeit für die westlichen Spieler.

Bei uns erscheint Blue Protocol nicht mehr dieses Jahr, sondern erst in 2024. Ein genaues Datum ist bisher noch nicht bekannt. Auf der gleichen Folie im Stream wurden zwar geschlossene Beta-Tests für den Westen angekündigt, die noch dieses Jahr stattfinden sollen, das ist jedoch nur ein schwacher Trost.

Warum wird der Release im Westen verschoben? Genaue Gründe für die große Verzögerung des westlichen Releases nennen Amazon oder Bandai Namco nicht. Auf ihrer Website schreiben sie:

Unser geplantes Zeitfenster für die Veröffentlichung verschiebt sich auf 2024, während wir daran arbeiten, Blue Protocol im Westen für PC, Xbox X|S und PlayStation 5 zu veröffentlichen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die fesselnden Geschichten zu lokalisieren und die Infrastruktur aufzubauen, die für Multiplayer-Abenteuer und massive Online-Schlachtzüge gegen riesige Monster benötigt wird, um unseren Spielerinnen und Spielern zum Start das bestmögliche Erlebnis zu bieten. playblueprotocol.com

Eventuell dauert also die Lokalisierung länger, als man erst angenommen hatte. Der Konsolen-Release, der in diesem Statement so direkt erwähnt wird, könnte ebenfalls ein Grund für die Verschiebung sein, doch letzten Endes können wir hier nur rätseln.

So könnt ihr Blue Protocol noch dieses Jahr ausprobieren

Wie kommt ihr in die Beta? Wie eingangs erwähnt, soll es noch 2023 geschlossene Beta-Tests für das MMORPG geben. Zu diesen könnt ihr euch bereits jetzt anmelden und so noch in diesem Jahr in die Welt von Blue Protocol herein schnuppern.

Dazu geht ihr einfach auf playblueprotocol.com und wählt dort aus, dass ihr euch für die Beta einschreiben möchtet. Damit das funktioniert, benötigt ihr übrigens einen Amazon-Account.

Einen Termin für die Beta gibt es noch nicht. Nachdem ihr euch erfolgreich angemeldet habt, erhaltet ihr jedoch den Hinweis, dass ihr per Mail benachrichtigt werdet, sobald ein Termin feststeht.

Im Stream war außerdem lediglich von einer PC-Beta die Rede, es ist also unwahrscheinlich, dass ihr auf Xbox oder PlayStation zocken dürft. Auf der offiziellen Website von Amazon ist jedoch nirgendwo beschrieben, dass die Beta nur auf dem PC stattfinden soll. Da müssen wir uns wohl überraschen lassen.

Screenshot aus dem Stream

Könnt ihr per VPN in Japan mitspielen? Vermutlich nicht. Technisch könnte das zwar funktionieren, jedoch hat man schon beim Network-Test gesehen, dass Bandai Namco hier ohne Gnade den Bannhammer schwingt.

Es ist also davon auszugehen, dass ihr auch nach dem offiziellen Release nicht ohne Weiteres einfach in Japan zocken könnt.

Community ist genervt und stellt wilden Theorien auf: „Amazon will nur keine Konkurrenz für Throne and Liberty“

Wie reagieren die Fans? Im Subreddit kam die Ankündigung zu der Verschiebung, gelinde gesagt, so richtig schlecht an. Unter den 224 Kommentaren des Posts, die er übrigens in nur 20 Stunden erlangt hat, finden sich nur wenig positive Kommentare.

Diese kleine Handvoll Fans freut sich dann darüber, dass es bereits ein aufgebautes Wiki und viele Informationen zum Spiel geben wird, wenn es dann bei uns erscheint. Doch das ist die Minderheit. Ein Großteil der Fans regt sich darüber auf, dass das Game mindestens 6 Monate lang verschoben wird, eher mehr.

Schnell kommen auch wilde Theorien bei den Fans auf, da sich viele nicht vorstellen können, dass Lokalisierung der Grund für die Verschiebung sei. Einige spekulieren darauf, dass Amazon einen gleichzeitigen Release für PC und Konsole anstrebt.

Andere wiederum glauben, dass Marketing dahintersteckt, und man Blue Protocol schlichtweg nicht im gleichen Zeitrahmen wie Throne and Liberty auf den westlichen Markt bringen möchte. Die Stimmung bei den Fans ist, egal welcher Theorie sie nun glauben, sehr gedrückt.

Das sagen die Leute: An dieser Stelle möchten wir euch einige der Kommentare wiedergeben. Sie stammen alle aus dem Thread, der die Verschiebung von Blue Protocol behandelt:

ds2isthebestone schreibt: “Wie rechtfertigt man eine Verschiebung von mehr als 6 M„naten für ein Spiel, das schon im Juni fertig ist? Wirklich Amazon, wie?“

LinkofHyrule sagt: “Ich denke, sie wollen einen gleichzeitigen Release der Konsolen mit dem PC. Das heißt, dass sie dann zwei Plattformen mehr haben, die Probleme machen.”

Kuhaku-Boss schreibt: “Ich wette, sie wollen nur nicht, dass es gleichzeitig mit Throne and Liberty erscheint. Sie haben Lost Ark auch schon wegen New World verschoben. Ich hätte einfach lieber einen anderen Publisher.”

JimmyBacon sagt: “Das hat wirklich meinen ganzen Hype gekillt. Mehr als 6 Monate warten, während andere das Game schon zocken können, das nervt.”

Was haltet ihr davon? Habt ihr euch auf Blue Protocol gefreut? Wie findet ihr die Verschiebung? Ist es auszuhalten, oder ist auch euer Hype weg? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

