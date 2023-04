So umgeht Blue Protocol das größte Problem der Free2Play-MMORPGs

Fast alle kostenlosen MMORPGs kämpfen mit Bots. Das prominenteste Beispiel ist Lost Ark, wo nach dem Release Hunderttausende davon herumliefen. Doch das neue Blue Protocol könnte die gesamte Problematik umgehen, ohne einen besonderen Schutz zu installieren. Der Grund dafür ist eine generelle Spielmechanik.

Warum sind Bots so ein Problem? Free2Play-MMORPGs machen den Einstieg sehr einfach. Man erstellt einen Account und startet dann direkt ins Abenteuer. Es gibt keine initialen Kosten wie den Kauf einer Spielversion oder ein Abo, die vom Spielen abhalten.

Doch genau das lockt immer wieder Bots an. Diese werden dann zu Hunderten genutzt, um automatisiert Materialien oder Währungen zu farmen und diese für Echtgeld zu verkaufen. Gold-Verkäufer gibt es zu fast jedem MMORPG – selbst große Titel wie WoW, Guild Wars 2 und ESO sind betroffen.

Doch Blue Protocol hat eine Besonderheit, die Bots einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Denn das neue Spiel von Bandai Namco bietet weder einen direkten Handel zwischen Spielern noch ein Auktionshaus an.

Blue Protocol verzichtet auf Handel, setzt auf starken Grind

Wie läuft das Farmen von Materialien und Ausrüstung? Generell geht Blue Protocol bei der Ausrüstung ungewöhnliche Wege. Die meisten Mobs lassen beim Tod gar keine Waffen fallen, sondern nur Materialien. Diese könnt ihr dann nutzen, um an Crafting-Stationen eure Ausrüstung herzustellen und aufzuwerten, um so einen höheren Gearscore zu erreichen.

Neben der klassischen Ausrüstung gibt es die sogenannten Imajinn, kleine Pets, die euch im Kampf zur Seite stehen. Diese bekommt ihr über das Adventure Board, aber auch teilweise von bestimmten Bossgegnern gedroppt. Für die Aufwertung müsst ihr dann immer wieder den gleichen Mob töten, um das entsprechende Material zu sammeln.

Zudem werden auch allgemeine Materialien für den Aufwertungsprozess gebraucht, die ihr in der Welt sammeln könnt.

Was kritisieren die Spieler? Da es keinen Handel zwischen den Spielern gibt, müsst ihr selbst viel grinden, um einen höheren Gearscore zu erreichen. Das hält zwar künftig Bots davon ab, Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen, führt aber auch zu Kritik, weil Aufwertungen Zeit kosten und ständig repetitive Aufgaben fordern. So müsst ihr den immer gleichen Weltboss töten oder den immer gleichen Dungeon laufen.

Im Feedback der Spieler nach dem Netzwerk-Test im März war das der größte Kritikpunkt, wobei es auch viel Lob gab.

Bandai Namco hat jedoch reagiert und bereits einige Änderungen angekündigt. So sollen die Drop-Chancen für Items deutlich erhöht werden und beim Sammeln in der Spielwelt soll es an manchen Spots nun garantiert seltenere Materialien geben, um so den Frust zu reduzieren (via Blue Protocol DB).

Ebenfalls kritisiert wird ein Aspekt der Monetarisierung:

In Japan kann man sich für Echtgeld ein Item kaufen, um die Chance auf mehr Gem-Slots beim Craften von Waffen zu erhöhen. Waffen haben zufällig zwischen 2 und 4 Slots.

Außerdem gibt es ein Item für echtes Geld, mit dem man eingesetzte Gems aus Waffen herausholen kann, um sie in neue einzusetzen. Auch hier sehen einige Spieler einen Pay2Win-Aspekt.

Das Publishing im Westen übernimmt Amazon, die schon angekündigt haben, dass es hier einige Anpassungen geben wird. Wie diese genau aussehen werden, ist jedoch nicht bekannt. Es könnte aber sein, dass es diese Inhalte im Shop bei uns gar nicht geben wird.

Was sagt ihr dazu, dass Blue Protocol komplett auf den Handel zwischen Spielern verzichtet? Findet ihr das eher gut oder schlecht? Schreibt es in die Kommentare.

Mehr zu neuen MMORPGs, die dieses Jahr erscheinen sollen, erfahrt ihr hier: 6 neue MMORPGs, die 2023 definitiv erscheinen sollen