Neues MMORPG Embers Adrift überrascht Fans mit neuem Release-Trailer – Erscheint schon in 10 Tagen

Embers Adrift ist ein neues MMORPG, das noch im Oktober erscheinen soll. Schon jetzt erschien der Launch-Trailer des Titels, doch einige Fans zeigten sich von dem baldigen Release überrascht.

Was ist das für ein Spiel? Embers Adrift ist ein neues Sansbox-MMORPG, das von Stormhaven Studios entwickelt wird. Der Titel soll bereits am 15. Oktober 2022 für PC erscheinen und wird zum Release auf ein monatliches Abomodell als Finanzierung setzen.

In Embers Adrift soll ein Großteil der Spielerfahrung aus Crafting sowie der Erkundung der offenen Spielwelt bestehen, weshalb das MMORPG lediglich auf PvE setzt und kein PvP haben soll. Um dabei möglichst immersiv zu sein, verzichtet der Titel auf eine Minimap.

Außerdem sollen die Quest keine Missionen sein, die lediglich zum Farmen von Items oder Ressourcen gedacht sind, sondern die Geschichte des MMORPGs voranbringen.

Wieso sind die Fans überrascht? Der Launch-Trailer von Embers Adrift zeigt das Release-Datum des MMORPGs und machte die Fans des Spiels darauf aufmerksam, dass der Release noch im Oktober ansteht.

Der baldige Release war wohl nicht allen bewusst, wie auch ein Kommentar des Nutzers Joe Leonard auf YouTube zeigt. Dieser schreibt: „Ich wusste nicht, dass der Release so nah ist!“

Auch ein anderer Nutzer zeigte sich von dem nahen Release überrascht, als er bemerkte, dass es nur noch knapp 2 Wochen bis zur Veröffentlichung sind: „Wow, ok, 15 Tage. Ich werde es ausprobieren.“

Überdimensionale Ameisen und Ruinen

Was zeigt der Trailer? Der Trailer ist zwar nur knapp 30 Sekunden lang, gibt uns jedoch neben dem Release-Datum auch einige Eindrücke zu dem Spiel.

In der ersten Hälfte des Trailers sehen wir beispielsweise verschiedene Gebiete des MMORPGs. So wird uns neben einer Höhle und einigen Ruinen auch ein Wald präsentiert.

In der zweiten Hälfte des Trailers folgt dann die Action. So werden uns Spieler gezeigt, die in einem Kampf mit überdimensionalen Ameisen sind. Anschließend erkunden die Spieler eine ruinenartige Höhle, in der ein riesiger Ameisenbär wartet, der wohl ebenfalls einen Kampf fordert.

