MMORPG verzichtet komplett auf PvP – Ist jetzt 3 Wochen lang kostenlos spielbar

Am 15. Oktober 2022 feierte Embers Adrift seinen Release und nun nähert sich das erste Jubiläum. Passend dazu wird es für drei Wochen komplett Free2Play. Das MMORPG legt seinen Fokus komplett auf PvE und Abenteuer mit den Mitspielern. Wir verraten, was euch erwartet und was sich im ersten Jahr alles getan hat.

Was ist das für ein Spiel? Embers Adrift ist ein MMORPG, in dem ihr ein echtes Abenteuer erlebt und mit anderen Spielern zusammenarbeiten müsst. Denn schon im Startgebiet gibt es Monster, die sich nur in einer Gruppe besiegen lassen. Ihr könnt zwar allein losziehen, doch das wahre Highlight ist die Zusammenarbeit mit anderen.

Das Spiel setzt auf eine Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD.

Ihr wählt bei der Charaktererstellung wahlweise die Klasse Defender, Striker oder Supporter. Auf Level 6 könnt ihr dann eine zweite Spezialisierung aus den gleichen 3 Typen wählen. Das sorgt für insgesamt 9 verschiedene Kombinationen.

Embers Adrift verzichtet auf größere Quest-Hubs und langweilige Farming-Aufgaben. Alle Quests im Spiel erzählen eine Geschichte und bringen nützliche Belohnungen.

Es gibt Dungeons, Raids und Weltbosse, für die ihr Mitspieler aktiv über den Chat oder die eigene Gilde finden müsst.

Das MMORPG nutzt verschiedene Elemente, die für mehr Immersion sorgen sollen, darunter der Verzicht auf eine Minimap, überflüssige Tooltips und ein reduziertes Interface.

Das Kampfsystem ist jedoch sehr langsam und bietet wenig Dynamik. Dort, in der Grafik und in dem großen Zeitaufwand, spürt man, dass sich der Titel eher an eine Nische richtet.

Was ist nun neu? Vom 13. Oktober bis zum 5. November kann jeder Embers Adrift komplett kostenlos spielen – und das mit allen Boni, die das Abo zu bieten hat.

Eigentlich benötigt ihr eine Spielversion, die 39,99 Dollar kostet. Zudem gibt es ein Abo für 9,99 Dollar pro Monat, welches euch zusätzliche Charakterplätze, mehr Emotes und eine portable Crafting-Station bringt. Doch selbst diese Effekte werden für euch in den drei Wochen freigeschaltet.

Zudem finden kleine Events und Turniere statt, um neue Spieler in die Community zu holen. Es ist also der ideale Moment, um in das MMORPG einzutauchen.

Willkommensparty, Versteckspiele und das nackte Rennen

Was bietet Embers Adrift zum Jubiläum? Neben dem Sale haben sich die Entwickler einige kleine Events ausgedacht, die sie gemeinsam mit der Community erleben möchten:

Am 13. Oktober findet von 19:00 bis 21:00 Uhr eine Willkommensparty direkt im Startgebiet statt.

Am 14. Oktober findet von 21:00 bis 23:00 Uhr ein Naked Race von der Wall bis zu den Highland Hills statt.

Am 15. Oktober gibt es ab 18:00 Uhr ein Dice Duel Tournament und im Anschluss ein Feuerwerk mit Lotterie und Rollenspiel.

Außerdem wollen die Entwickler selbst stark im Spiel präsent sein und zwischendurch Versteckspiele oder besondere Monster-Invasionen starten. Begleitet werden die Events zudem von Streamern aus der Community.

Neue Zonen, Dungeons und Spielsysteme

Was hat sich in Embers Adrift seit dem Release getan? Eine ganze Menge. Die großen Highlights sind 4 komplett neue Gebiete, 5 Dungeons und 36 neue Quest-Reihen.

Zudem wurden mehrere allgemeine Features eingeführt, die das Spielgefühl verbessern sollten. Dazu zählen die First-Person-Kamera, ein besseres Teleport-System und ein Tagebuch, in dem genau eingetragen wird, wie viele Gegner ihr vom jeweiligen Mob-Typen besiegt habt.

Trotz dieser Änderungen bleibt es im Kern ein Spiel für Hardcore-Fans von Old School-MMORPGs. Wer das Spiel zu Release nicht mochte, wird auch jetzt seine Schwierigkeiten haben. Wer es jedoch bis heute nicht ausprobiert hat, sollte die kommenden drei Wochen nutzen.

