MMORPG-Spieler brauchen 5 Monate und fast 900 Versuche, um einen Raidboss zu töten

Das Indie-MMORPG Broken Ranks feierte 2022 seinen Release und wurde seitdem stetig weiterentwickelt. So wurde im April 2023 der neue Boss Sidraga ins Spiel gebracht. Es dauerte bis zum September, ehe es die erste Gruppe schaffte, die Geflügelte Lady zu bezwingen.

Was war das für ein Boss? Sidraga war Teil einer neuen Endgame-Instanz, die sich an Spieler der Stufe 135+ richtet. Allein dorthin zu kommen, kostet schon monatelangen Grind. Am 4. April 2023 wurde die Instanz veröffentlicht. Doch bis zum finalen Kill verging viel Zeit.

So benötigte die erste Gruppe allein 7 Tage, um überhaupt das erste Rätsel zu lösen und den Dungeon zu erreichen. Der erste Boss wurde erst am 8. Juni besiegt und von da an dauerte es nochmal drei Monate, bis am 9. September die gleichen fünf Spieler den World First holten. Es waren:

DAAISSY

DUFFYY

KALIŚ

LUJFAJA

LUNGO

Allesamt befanden sich auf Level 140, dem aktuellen Max-Level des MMORPGs. Sie allein benötigten 890 Versuche für den Kill. Ein Versuch dauerte im Schnitt 46 Minuten. Das alles lässt sich aus einer Grafik entnehmen, die die Entwickler nun zu Ehren der Spieler erstellt haben (via Broken Ranks).

Den finalen Kill könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein Indie-MMORPG mit rundenbasierten Kämpfen und vielen Herausforderungen

Was ist das für ein Spiel? Broken Ranks ist ein Free2Play-MMORPG, das ihr über die offizielle Webseite des Spiels herunterladen könnt. Eine Version auf Steam ist derzeit nicht geplant. Es wird in Iso-Perspektive gespielt, ähnlich wie Lost Ark, jedoch setzt die Spielwelt auf 2,5D und wirkt eher wie ein Gemälde ohne viel sichtbare Tiefe.

Die große Besonderheit ist das rundenbasierte Kampfsystem. Wann immer ihr auf ein Monster in der offenen Welt trefft, werdet ihr in einen separaten Kampfbildschirm gebracht. Dort könnt ihr innerhalb von 10 Sekunden eure Fähigkeiten und die Art eurer Verteidigung auswählen, denen ihr jeweils Aktionspunkte zuweisen könnt.

Inhaltlich bietet euch das Spiel:

Eine düstere Story

Etliche Quests, die ihr erledigen könnt

Gruppen-Inhalte wie Dungeons und Raids, die teilweise sehr anspruchsvoll sind

Viel Grind, um das Max-Level zu erreichen

Einen Shop ohne Pay2Win-Inhalte und mit einer besonderen Premium-Währung, die ihr auch Ingame tauschen oder verschenken könnt

Eine deutsche Lokalisierung

Findet ihr es gut, dass ein Raidboss so lange überleben kann? Oder sollte ein Bosskill für jeden möglich sein, auch wenn man nicht so viel Zeit investiert?

Mehr zu dem Spiel erfahrt ihr in unserem Anspielbericht von 2022:

Das geniale Kampfsystem macht Broken Ranks zu einem echten MMORPG-Geheimtipp