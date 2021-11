Neues Old School MMORPG startet Anfang 2022, verspricht: Kein Pay2Win, alles wird erspielbar sein

Im Januar 2022 erscheint das neue MMORPG Broken Ranks (PC). Das verspricht Dungeons, Raids, ein interessantes Kampfsystem und vor allem ein faires Bezahlmodell, bei dem ihr sogar ohne den Einsatz von Geld an die Shop-Währung kommen sollt. Wir von MeinMMO verraten, wie ihr an die Währung kommt und was generell hinter dem Spiel steckt.

Was ist Broken Ranks? Broken Ranks ist ein MMORPG in der ISO-Perspektive ähnlich wie bei Lost Ark oder Diablo. Es setzt auf eine dunkle Atmosphäre, viel Story und bietet ein rundenbasiertes Kampfsystem, in dem ihr 10 Sekunden Zeit habt, um eine Aktion festzulegen. Man kennt ein solches System eher aus Singleplayerspielen wie Final Fantasy oder Atlantica Online, aber die meisten MMORPGs setzen auf Echtzeit-Kämpfe.

Zudem setzt Broken Ranks auf:

Eine nicht-linear erzählte Story

Eine offene Spielwelt mit einem Mix aus 2,5D- und 3D-Grafik

7 verschiedene Klassen

Gruppen-Inhalte wie Dungeons und Raids

Gilden

PvP-Inhalte, die jedoch in speziellen Gebieten stattfinden

Crafting und Handel zwischen Spielern

Entwickelt wird das Spiel von dem polnischen Indie-Studio Whitemoon. Die haben in ihren alten Games auf eine englische und polnische Lokalisierung Wert gelegt. Broken Ranks wird jedoch auch auf Deutsch, Russisch und Portugiesisch erscheinen.

So sieht es aus, wenn ihr einen Feind in Broken Ranks bekämpft.

Wie finanziert sich das Spiel? Broken Ranks wird ein Free2Play-MMORPG und setzt zur Finanzierung auf einen Echtgeld-Shop. Genaueres zu diesem Shop und der dazugehörigen Währung Platinum wurden nun neue Details verraten.

Entwickler wollen glückliche Spieler und verzichten deshalb auf Pay2Win

Wie funktioniert die Echtgeld-Währung im Spiel? Grundsätzlich setzt der Shop auf die Währung Platinum, die ihr für Echtgeld kaufen könnt. Doch sie ist auch Ingame handelbar.

Ihr könnt Platinum im Austausch gegen Gold oder Ausrüstung mit anderen Spielern handeln oder theoretisch auch einfach verschenken. Ähnlich, wie es bei Warframe der Fall ist. Dazu zieht ihr die Box mit Platin ins Handelsfenster, so wie Gold oder Ausrüstung in anderen MMORPGs.

Außerdem sollt ihr die Premium-Währung auch als Belohnung für das Erreichen bestimmter Level-Meilensteine und für spezielle Ingame-Events bekommen.

Wie steht es um den Shop? Was genau im Shop drin ist, wurde noch nicht verraten. Allerdings wurden die folgenden Aussagen bisher getroffen:

Es soll kosmetische Inhalte geben.

Das Ausgeben von Echtgeld soll niemals ein Zwang sein.

Neue Ausrüstung wird nur von Mobs und Bossen im Spiel gedroppt oder kann direkt von anderen Spielern über das Handelsfenster bekommen werden.

Viele der Gegenstände im Shop sollen zudem selbst über das Crafting herstellbar sein.

Die Entwickler betonen sowohl im Blogpost als auch im FAQ zum Spiel, dass Pay2Win in Broken Ranks kein Thema sein soll.

Wann erscheint Broken Ranks? Broken Ranks soll seinen Release im Januar 2022 feiern. Ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht genannt. Vorerst wird es nur in einem eigenen Client erscheinen. Über einen Release auf Steam denken die Entwickler jedoch nach.

