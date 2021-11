Düsteres Free2Play-MMORPG kommt bereits im Januar – Was ist Broken Ranks?

Was sagen die Spieler? Broken Ranks hat vielleicht noch keine große Community, aber eine, die sich enorm auf das Spiel freut. Im reddit zum Spiel finden sich zahlreiche Kommentare, die den Release herbeisehnen (via reddit ).

Im PvP funktioniert das Kampfsystem so, dass beide Spieler gleichzeitig einen Zeitraum von 10 Sekunden bekommen, um zu bestimmten, was sie als Nächstes tun möchten. Nach dieser Zeit werden die entsprechenden Aktionen ausgeführt.

Das Besondere dabei ist, dass ihr für eure Züge nur 10 Sekunden Zeit habt. Ihr müsst also vorher schon eine Strategie im Kopf haben und wissen, wie eure Klasse funktioniert. Broken Ranks bietet somit viele Möglichkeiten, sich in Charaktere und Kämpfe reinzufuchsen und erklärt sich dabei nicht immer von selbst.

Wie funktionieren die Kämpfe genau? Während eure normale Bewegung in der Welt in Echtzeit abläuft, sind alle Kämpfe rundenbasiert. Egal, ob ihr gegen Bosse, normale Gegner oder andere Spieler antretet.

Ihr kämpft euch durch eine Welt in 2D, die zwar schön aussieht, aber nicht unbedingt auf aktuellste Grafik setzt. Gemeinsam mit anderen tötet ihr Bosse, bekämpft euch im PvP, lootet was das Zeug hält und folgt einer Geschichte, die nicht linear erzählt ist.

Was sind die Features? Broken Ranks ist ein MMORPG in der ISO-Perspektive, also von oben herab. Es setzt auf eine dunkle Atmosphäre, ansprechende Optik und rundenbasierte Kämpfe, auch im PvP. Was steckt sonst noch drin?

