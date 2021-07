Düsteres Oldschool-MMORPG Broken Ranks startet heute die Beta, aber ihr müsst euch beeilen

Die Open Beta von Broken Ranks startet heute, am 2. Juli 2021. Das neue Oldschool-MMORPG aus Polen besticht mit klassischem Gameplay, einer schicken Optik und düsterer Atmosphäre. Wer es testen will, hat jedoch nur bis Montag Zeit.

Was ist Broken Ranks? Das neue MMORPG stammt vom polnischen Indie-Studio Whitemoon, die bereits zuvor mit „Pride of Taern“ Erfahrung im Genre gesammelt haben. Broken Ranks baut sogar auf Pride of Taern auf.

Ihr spielt selbst einen Überlebenden aus dem zerschlagenen Reich von Taern und sollt euch nun in der weitgehend zerstörten Welt durchschlagen. In der gezeichneten Welt lauft ihr in isometrischer Perspektive („schräg von oben“) in Echtzeit herum, der Kampf läuft jedoch rundenbasiert ab.

In einer Runde habt ihr zehn Sekunden Zeit, um eure Aktionen zu planen. Optisch erinnern die Kämpfe dabei ein wenig an klassische J-RPGs wie die älteren Teile von Final Fantasy. Zur Auswahl für euren Charakter stehen euch sieben Klassen, darunter Klassiker wie Barbaren und Schützen aber auch exotischere Klassen wie Druiden und Voodoo-Schamanen.

Die Inhalte orientieren sich nach ersten Informationen ebenfalls eher am „Oldschool“. Ihr spielt alleine oder mit einer Gruppe (ohne genauer genannte Größe) und erkundet Städte und Ruinen, besiegt einfache und mächtige Feinde und bekommt Loot. Auch PvP wird möglich sein.

Wie kann ich die Beta spielen? Am Freitag, dem 2. Juli 2021, startet um 21:00 Uhr deutscher Zeit die Open Beta für Windows-PCs. Ihr könnt dann bis zum Montag, dem 5. Juli, ebenfalls um 21:00 Uhr spielen.

Den Download findet ihr direkt auf der offiziellen Website (via BrokenRanks.com). Die Open Beta folgt der Closed Beta vom Mai, in der sich wenige Spieler bereits ein Bild machen konnten, liegt aber nicht unter einem NDA.

Ihr könnt also sowohl selbst streamen, als auch euren Lieblings-Streamern dabei zusehen, wenn ihr Broken Ranks nicht selbst testen wollt. Freigespielte Inhalte und Charaktere werden aber nicht in das fertige Spiel übernommen.

Geringe Hardware-Anforderungen, Release steht noch aus

Wenn ihr euch Sorgen macht, ob euer PC die Beta packen würde, solltet ihr unbesorgt sein. Die Anforderungen sind so niedrig, dass ein grob acht Jahre alter PC das Spiel noch immer packen sollte:

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM (8 GB empfohlen)

Prozessor: mindestens ein i3 (i5 empfohlen)

Grafikkarte: integrierte Intel HD-Grafik ist ausreichend

512 GB VRAM notwendig (1 GB empfohlen)

Größe: 5 GB

Wann genau Broken Ranks erscheinen wird, steht noch offen. In Planung ist allerdings bereits eine Version für macOS und Broken Ranks soll auch für iOS und Android kommen mit Crossplay für alle Versionen. Wer einen Account für Pride of Taern hatte, kann diesen später für Broken Ranks übernehmen.

