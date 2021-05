Mit Broken Ranks kommt bald ein neues MMORPG aus Polen. Was an Broken Ranks so besonders sein soll und wie ihr das Game bald selbst testen könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist Broken Ranks? Broken Ranks ist ein neues MMORPG aus Polen. Das Spiel bietet die folgenden Alleinstellungsmerkmale:

Düstere Atmosphäre, die an Spiele wie The Witcher erinnert

Isometrische Ansicht

Echtzeiterkundung der Spielwelt

Rundenbasierte Kämpfe

Wunderschöne, gezeichnete Schauplätze

Insgesamt erinnert der Oldschool-Stil des Spiels ein wenig an das mittlerweile eingestellte Browser-Game Herokon-Online. Dazu gibt es aber noch auf der Seite der Entwickler weitere Infos.

Setting, Kampfsystem und Beta von Broken Ranks

Was ist das Setting von Broken Ranks? Die Welt von Broken Ranks ist düster und brutal. Eure Helden sind die Überlebenden des zerschlagenen Reichs von Taern. Diese Nation wurde von der Invasion der Utorischen Horden zerschmettert und es ist unter anderem eure Aufgabe, die Überlebenden neu zu sammeln und deren Fortbestehen zu ermöglichen.

Das Spiel baut auf einem anderen Game namens „Pride of Taern“ des Entwicklerstudios Whitemoon auf. Einige Screenshots vom Spiel haben wir hier für euch in einer Galerie zusammengefasst:

Wie kann man sich die Kämpfe vorstellen? Laut den Entwicklern kommt hier ein einzigartiges System zum Einsatz. Auf der Weltkarte rennt ihr in Echtzeit herum, doch wenn es zum Kampf kommt, schaltet das Spiel in einen speziellen Kampf-Modus. Dort läuft alles Rundenbasiert ab.

Vor jeder Runde haben alle Teilnehmer 10 Sekunden Zeit, ihre Aktionen zu planen. Dann geht’s rund. Ein ähnliches System kam beim bunten Cyberpunk-Spiel Atlas Reactor zum Einsatz.

Welche Klassen gibt es? Broken Ranks bietet euch die Wahl aus 7 Klassen, die ihr weiter aufrüsten könnt. Es gibt:

Barbar

Schütze

„Sheed“ (eine Art Kung-Fu-Krieger)

Druide

Voddoo Schamane

Feuermagier

Ritter

Für welche Plattformen kommt das Spiel? Laut den Entwicklern soll Broken Ranks für PC, Mac, iPhones und Android-Geräte erscheinen und Cross-Plattform-Play ermöglichen.

Was hat es mit der Beta auf sich? Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt, aber vom 14. bis zum 30. Mai 2021 könnt ihr an einer Beta teilnehmen. Die wird aber nur auf dem PC verfügbar sein. Zur Beta kommt ihr über die Homepage der Entwickler Whitemoon (via Brokenranks.com).

Dieses Spiel macht neugierig Als ich die News zu Broken Ranks schrieb, bekam ich immer mehr Lust auf das Spiel. Hier spricht mich vieles an, darunter der düstere Stil, das Setting und die rundenbasierten Kämpfe, die ich in dieser Form schon bei Atlas Reactor super fand. Daher habe ich mich schonmal für die Beta angemeldet und hoffe auf einen Key. Kurioserweise geht es Kollege Benedikt Schlotmann ebenso, der beim Gegenlesen dieses Artikels ebenfalls Bock auf das Spiel bekommen hat. Freilich können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob Broken Ranks die Erwartungen erfüllt und ein gutes Spiel wird. Aber das bisher gezeigte macht schonmal Lust auf die kommende Beta. Jürgen Horn

Redakteur bei MeinMMO

Ihr sucht noch mehr Spiele mit interessanten Settings und toller Story? Dann schaut doch mal in unsere Liste der 5 besten MMORPGs mit Story-Fokus im Jahre 2021 rein. Dort findet ihr womöglich noch weitere Online-Rollenspiele, in denen ihr tief in die Handlung und das Setting eintauchen könnt und euch optimal mit eurem Charakter identifizieren dürft.