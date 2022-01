Neues MMORPG erscheint schon im Januar – Kommt mit einem interessanten Kampfsystem

Der Preload für das Spiel startet bereits am 18. Januar ebenfalls ab 17:00 Uhr. Dafür müsst ihr euch nur auf der offiziellen Webseite registrieren ( via BrokenRanks ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besonders ist zudem das Kampfsystem, denn das läuft rundenbasiert ab. Sobald man ein Monster in der offenen Welt attackiert, wird man in einen separaten Kampfbildschirm gebracht. Dort hat man jede Runde 10 Sekunden Zeit, um eine Fähigkeit und eine Art der Verteidigung auszuwählen.

Was ist das für ein Spiel? Broken Ranks ist ein neues Free2Play-MMORPG in der ISO-Perspektive, ähnlich wie es bei Lost Ark der Fall ist. Dabei bewegt ihr euch durch eine Landschaft, die wie ein Gemälde aussieht und nicht so viel Tiefe bietet wie klassische 3D-MMORPGs. Das Spiel wird nur für den PC erscheinen.

Das neue MMORPG Broken Ranks hat nun offiziell ein Release-Datum. Es wird am 25. Januar erscheinen. Das Spiel überzeugte in Trailern bereits mit einem interessanten Kampfsystem und dem Versprechen auf abwechslungsreiche Dungeons und Raids. Wir von MeinMMO fassen euch alles Wichtige zusammen.

Insert

You are going to send email to