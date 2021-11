Mit Mortal Online 2 ist heute ein neues MMORPG in den Early Access auf Steam gestartet. Das sagt über sich selbst, dass Spieler “ständig in Gefahr” sind und alles verlieren können. MeinMMO erklärt, was genau das für ein Spiel ist und wer es sich ansehen sollte.

Was ist das für ein ein Spiel? Mortal Online 2 ist ein Sandbox-MMORPG mit einem starken Fokus auf PvP. Ihr könnt losziehen und die Welt erkunden, ein Haus bauen und sogar ein eigenes Imperium gründen. Doch das alles geht nicht, ohne dass ihr dabei Blut vergießt. Und das wird öfters auch mal euer eigenes sein, vor allem in den ersten Spielstunden.

Denn egal ob die PvE-Gegner oder andere Spieler: ihr lauft ständig Gefahr, zu sterben. Und mit dem Tod geht dann der Verlust des gesamten Inventars einher. Das kann für viele MMORPG-Fans sehr frustrierend sein.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat selbst Mortal Online 2 während der Beta ausprobiert und ist dabei dutzende Male gestorben:

Ich spiele seit 15 Jahren MMORPGs: In keinem bin ich so oft gestorben wie in Mortal Online 2

Was ist nun passiert? Am 23. November ist Mortal Online 2 in den Early Access gestartet (via Steam). Wer das knallharte MMORPG ausprobieren möchte, kann das jetzt tun.

Allerdings ist das Spiel Pay2Play, sodass der Zugang 33,99 Euro und zudem ein Abo kostet.

Außerdem steht der Release-Termin nun fest. Das MMORPG soll am 25. Januar 2022 offiziell erscheinen.

Mortal Online 2 setzt auf Action-Kämpfe und eure Kreativität

Was bietet Mortal Online 2? Mortal Online 2 setzt auf ein Action-System in der Ego-Perspektive. Dabei müsst ihr gezielt mit eurer Waffe zuschlagen oder blocken. Die Mausbewegung entscheidet dabei, ob der Schlag von oben, unten, rechts oder links kommt. Das ist wichtig, da Feinde unterschiedliche Schwachpunkte haben oder so das Blocken ausgehebelt werden kann. Das ist gerade für Einsteiger jedoch nicht so leicht.

Im Spiel gibt es Nah- und Fernkampf sowie Magie und sogar Kämpfe zu Pferd. Jedoch verzichtet Mortal Online 2 auf Klassen oder Level. Stattdessen gibt es etliche Fähigkeiten, die ihr durch das wiederholte Benutzen verbessern könnt.

Im Kern setzt das MMORPG auf typische Sandbox-Elemente. Ihr könnt euch also auf Crafting, freien Handel zwischen den Spielern und Housing freuen. Richtig cool ist der Charakter-Editor, in dem euer Alter Einfluss auf eure Stats nimmt und sich verschiedene Vorfahren miteinander mischen lassen. Alleine hier kann man ewig an den Details feilen.

Das Highlight – oder der absolute Abturner – ist dann das Full-Loot-PvP. Wer also einen anderen Spieler in der offenen Welt tötet, kann sich das ganze Inventar einsacken.

Achja, und es gibt keine Map. Nicht einmal einen Kompass wie etwa in New World oder ESO. Auch das muss man mögen.

Für wen ist das Spiel interessant? Mortal Online 2 richtet sich an Spieler, die Lust auf Sandbox und PvP haben. Wer sich auf das Spiel einlässt, sich in einer Gilde engagieren kann und zudem Spaß an Theorycrafting hat, der sollte sich das PvP-MMORPG ruhig anschauen. Denn es bietet ein gutes Kampfsystem, solide Grafik und etliche Mechaniken, die sehr tief gehen.

Allerdings ist das Spiel nichts für Fans von klassischen MMORPGs mit einer Heldenstory, linearen Quests und Dungeons, denn die gibt es in Mortal Online 2 nicht.

Schwierig ist zudem das Bezahlsystem, das auf ein Buy2Play-Modell samt Abo setzt. Eine große Hürde, die wohl nur wenige Spieler überspringen werden. Doch aus denen könnte sich eine enge und starke Community bilden.

Wer hingegen mehr Lust auf ein reines PvE-MMORPG hat, wird hier sicher fündig:

