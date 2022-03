Neues MMORPG verliert knapp 50 % der Spieler auf Steam, legt alle auf einen „Megaserver“ zusammen

Gameplay-Trailer zur neuen BDO-Klasse Drakania. Sie wird bereits am 6. April spielbar sein, die Charakter-Erstellung startet am 30. März.

Schon Mitte März hatten die Entwickler auf ihrer Homepage erklärt, dass die Programmierer sehr mit den Verbindungs-Problemen beschäftigt seien. Danach sei aber wieder Zeit, sich um neue Inhalte zu kümmern: „Wir möchten uns bei allen bedanken, die diese Durststrecke an neuen Inhalten ertragen haben, während wir diese leider nicht aufregenden, aber notwendigen Server- und Backend-Verbesserungen durchführen. Sobald wir mit der Serverkapazität zufrieden sind, werden wir wieder alle zwei Wochen Inhaltspatches veröffentlichen, so dass es immer etwas Spannendes gibt.“

Gleichzeitig wurde das Spiel mit Updates und Fixes versehen. Unter anderem wurde an diesem Wochenende ein Patch veröffentlicht, der „Major Network Optimization“ enthielt. Nun seien eine höhere Spieler-Kapazität und größere Schlachten möglich: „Aus diesem Grund werden wir die Myrland Alt-Server so lange außer Betrieb nehmen, bis sie wieder benötigt werden“, erklären die Entwickler in den Patch Notes.

Wie sieht es jetzt aus? Der große Ansturm ist erstmal vorbei. Von den 4.832 Spielern, die im Februar 2022 durchschnittlich im Spiel unterwegs waren – bei 8.867 Spielern im Peak – sind in den letzten 30 Tagen noch 2.308 Spieler im Durchschnitt und ein Peak von 4.595 Spielern übrig geblieben. Etwa die Hälfte der Spieler hat sich also vorerst wieder verabschiedet.

Ich spiele seit 15 Jahren MMORPGs: In keinem bin ich so oft gestorben wie in Mortal Online 2

Was ist das für ein Spiel? Mortal Online 2 ist ein Sandbox-MMORPG mit starkem Fokus auf PvP-Elemente und einem actiongeladenen Kampfsystem. Auf den eigenen Erkundungsreisen besteht stets die Gefahr, von Mitspielern auf’s Korn genommen zu werden. Aber: Wer dauernd Mitspieler tötet, gilt als Mörder und wird dann auch von Stadtwachen nicht mehr so gerne gesehen.

Das MMORPG Mortal Online 2 schließt mehrere Server, um alle Spieler wieder an einen Ort zu bringen. Aber: Das war eigentlich sowieso von Anfang an der Plan.

Insert

You are going to send email to