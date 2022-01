Neues Hardcore-MMORPG ist auf Steam gestartet – Erreicht gute Spielerzahlen und Reviews

Mit Mortal Online 2 ist in dieser Woche ein neues MMORPG auf Steam gestartet. Es verfolgt einen Hardcore-Ansatz und fokussiert sich vor allem auf PvP- und Sandbox-Fans. Schon kurz nach dem Start schossen die Spielerzahlen nach oben und auch die Reviews fallen größtenteils positiv aus.

Was ist das für ein Spiel? Mortal Online 2 ist ein Sandbox-MMORPG, das seinen Fokus auf Freiheit und PvP legt. Dabei setzt es auf ein besonderes Kampfsystem, das an For Honor erinnert. Ihr bestimmt bei eurem Angriff oder Block mit Hilfe der Maus die Richtung. Kommt ein Angriff von rechts und ihr blockt links, trifft euch der Schlag trotzdem mit voller Wucht. Das erfordert einiges an Übung, wie wir am eigenen Leib erfahren mussten.

Neben dem anspruchsvollen Kampfsystem in der First-Person-Ansicht setzt Mortal Online 2 zudem auf Full-Loot. Das bedeutet, dass ihr eure komplette Ausrüstung verliert, wenn ihr sterbt. Da in nahezu jedem Gebiet offenes PvP möglich ist, kann dieser Verlust recht häufig eintreten.

Mortal Online 2 bietet euch dabei die folgenden Inhalte:

Einen sehr detaillierten Charakter-Editor, in dem ihr aus verschiedenen Blutlinien einen Charakter mit den Wunsch-Attributen erstellt

Einen Fokus auf Ausrüstung, da diese euren Spielstil bestimmt – Klassen gibt es nicht

Ein tiefgehendes Crafting-System zur Herstellung eurer

zur Herstellung eurer Freier Handel zwischen den Spielern

Eine komplett offene Spielwelt

Nicht instanziiertes Housing

Dungeons, die ihr in der offenen Welt suchen und dann mit einer Gruppe betreten könnt

Das Spiel überzeugt außerdem durch seine hübsche Grafik und will nach eigener Aussage “besonders immersiv” sein.

Wie finanziert sich das Spiel? Mortal Online 2 setzt auf ein eher kostenintensives Finanzierungsmodell. Ihr müsst das Grundspiel zuerst für 34 Euro kaufen und danach noch ein monatliches Abo abschließen. Der erste Monat ist jedoch im Kauf des Spiels enthalten.

Dieses Video vom YouTuber Megxx Gaming gibt euch einen Einblick in das MMORPG:

Fast 8.000 Spieler im Peak, trotz Abo und Buy2Play

Wie schlägt sich das Spiel? Mortal Online 2 startete bereits im November 2021 in den Early Access, konnte dort jedoch nur knapp über 2.000 gleichzeitige Spieler begeistern. Seit dem offiziellen Release am 25. Januar schossen die Zahlen in die Höhe:

Am Release-Tag meldeten sich um 22:00 Uhr deutscher Zeit bis zu 7.500 Spieler gleichzeitig an.

Der Bestwert wurde direkt am Mittwoch mit 7.898 Spielern im Peak nochmal überboten.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Peak zum Wochenende hin nochmal höher ausfallen wird, da die meisten neuen MMORPGs ihren Höhepunkt meist am ersten Sonntag nach dem Release haben.

Mit knapp 8.000 Spielern hat Mortal Online 2 zudem den bisherigen Spielerrekord vom Vorgänger Mortal Online (Release 2015) deutlich überboten. Damals spielten im Peak nur 1.172 Menschen gleichzeitig das MMORPG.

Die Spielerzahlen von Mortal Online 2 (via Steamcharts).

Lob für Kampfsystem und Spielwelt, Kritik für Performance und Crafting

Was sagen die Spieler zu Mortal Online 2? Derzeit kommt das Hardcore-MMORPG auf 1.209 Reviews, die zu 75 % positiv ausfallen. Das ist für ein Indie-Spiel, das zudem einen Fokus auf PvP und Full-Loot legt, ein guter Wert.

Die positiven Stimmen loben:

Das actionreiche, aber eben auch sehr ungewohnte Kampfsystem. Der Nutzer Zaferberger bezeichnet das Spiel nach über 100 Stunden auch deshalb als Mischung aus dem Kampfsystem von Mount and Blade und der Sandbox von Ultima Online (via Steam).

Die Größe der Weltkarte.

Die schöne Grafik.

Gut designte Dungeons.

Mehrere Nutzer loben das Fischen im Spiel. Der Nutzer Jubeii bezeichnet es sogar als das beste System, dass er je in einem Videospiel gesehen hat (via Steam).

Einige Nutzer loben und warnen aber auch gleichzeitig davor, dass das MMORPG nichts für Themepark-Fans sei. Man müsse Stunden investieren, um das Spiel zu verstehen, und zudem ständig damit rechnen, alles zu verlieren. Zwar soll das Tutorial inzwischen sehr ausführlich sein, doch nach dem Tutorial kann man etwas verloren gehen. Viele empfehlen deshalb, sich zügig eine Gilde zu suchen und so Anschluss zu finden.

Außerdem soll die Kommunikation zwischen den Entwicklern und der Community sehr gut verlaufen und neuer Content soll künftig alle zwei Wochen implementiert werden.

Allerdings gibt es auch einige negative Reviews zum Spiel:

Es soll noch zu Performance-Problemen kommen. Gerade Spieler außerhalb der EU beschweren sich, weil sie eine hohe Latenz haben (via Steam).

Die Community soll bereits jetzt recht toxisch sein. Das ist bei PvP-Spielen ein häufig auftretendes Problem.

Das Crafting-System soll eher langweilig sein, da der Sammelprozess eher lieblos gestaltet ist (ihr schlag einfach mit eurer Waffe zu) und die Verarbeitung und Herstellung einfach aus “langweiligen Mausgeklicke” bestehe (via Steam).

Zudem gibt es auch Kritik für das Finanzierungsmodell, da zwar einige Nutzer gerne spielen würden, aber nicht bereit sind, so viel Geld für ein PvP-MMORPG auszugeben. Auch das Kampfsystem wird von einzelnen Reviews als zu langsam oder langweilig bezeichnet, wobei sich hier klar die Geschmäcker unterscheiden.

Habt ihr Mortal Online 2 bereits ausprobiert? Spricht euch das MMORPG grundsätzlich an oder schrecken Full-Loot oder andere Spiel-Inhalte euch sofort ab? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Anfang Januar erschien mit Chimeraland bereits ein anderes MMORPG, das seinen Fokus vor allem auf verschiedenste, spielbare Völker legt:

