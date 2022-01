Neues MMORPG erinnert an Pokémon – Setzt auf rundenbasierte Kämpfe und richtig starke Animationen

Roco Kingdom ist ein neues MMORPG für Android und iOS, das stark an Pokémon erinnert. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Lehrlings in einer magischen Welt, in der ihr verrückte Wesen fangen und mit ihnen rundenbasierte Kämpfe austragen könnt. Die Entwicklung daran begann vor rund einem Jahr.

Was ist das für ein Spiel? Roco Kingdom ist ein neues MMORPG mit einer komplett offenen Spielwelt ohne Ladescreens. Ihr erstellt euch einen Charakter im Anime-Stil und erkundet damit diese magische Welt, die von der Optik grob an Genshin Impact erinnert.

Auf eurer Reise trefft ihr auf verschiedenste Kreaturen, die ihr bekämpfen und fangen könnt, ähnlich wie es bei Pokémon der Fall ist.

Es wurden bereits 42 verschiedene Kreaturen vorgestellt, von denen manche bereits Entwicklungen andere Monster sind. Dabei kommen sogar blaue Bälle zum Einsatz, die stark an Pokébälle erinnern.

Die Kämpfe finden dabei rundenbasiert statt. Jedes Monster führt eine Aktion aus, dann ist das andere dran.

Es gibt verschiedene Städte und man wird mit manchen dieser Monster durch die Welt fliegen können.

Die Entwickler versprechen viel Spieltiefe und viele Aufgaben, die es in der Welt zu erledigen gilt.

Die Spielwelt basiert auf Roco, einem chinesischen Anime.

Entwickelt wird das Spiel von einem chinesischen Indie-Studio, das jedoch vom Gaming-Riesen Tencent als Publisher unterstützt wird. Das Spiel entsteht in der Unreal Engine.

Die Entwickler haben bereits mehrere Cinematic-Trailer im Laufe von 2021 veröffentlicht. Zuletzt war auch erstes echtes Gameplay darunter. Diesen Gameplay-Trailer haben wir euch eingebunden:

“Bessere Animationen als Pokémon Schwert und Schild”

Wie kommt der Trailer im Westen an? Unter dem Video sammeln sich einige positive Reaktionen, die sich vor allem auf die Animationen in den Kämpfen beziehen:

So schreibt ein Nutzer unter dem Video: “Die Animationen sind so clean. Wow.”

Ein anderer wundert sich, dass ein Mobile-Game so gute Animationen hat: “Warum hat ein Spiel für iOS und Android bessere Animationen, als Pokémon Schwert und Schild?”

Wieder ein anderer bezeichnet das Spiel als Mischung aus “Breath of the Wild und Pokémon”.

Wann erscheint das Spiel? Ein genaues Release-Datum gibt es derzeit noch nicht. In einem Entwickler-Post heißt es, dass Roco Kingdom “nicht erst 2040” erscheinen wird, was eine sehr kryptische Aussage für den Release ist. Generell wollen sich die Entwickler aber Zeit lassen, bis das Game ihren Wünschen entspricht.

Unter anderem diese süßen Enten soll man bekämpfen und fangen können.

Kommt das Spiel auch in den Westen? Dazu gibt es derzeit keine Aussage. Tencent ist jedoch ein großer Publisher und hat schon einige Spiele im Westen und besitzt Anteile an Gaming-Firmen wie Epic und sogar das komplette Studio Riot Games. Ein Release bei uns wäre bei entsprechendem Interesse und Erfolg in China durchaus möglich.

Da Pokémon in seiner Anfangszeit auch gerne auf dem Game Boy gespielt wurde, passt die das Spiel im Grunde gut zum Smartphone.

Wer jedoch garantiert ein Pokémon-MMO im Westen spielen möchte, kann derzeit auf Temtem zurückgreifen. Dort könnt ihr die Temtem fangen, trainieren und züchten und mit ihnen gegen andere Trainer kämpfen. Wir hatten uns das Spiel 2021 und damit knapp ein Jahr nach Release genauer angesehen:

