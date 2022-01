Neues MMORPG kommt 2022, verzichtet komplett auf PvP – Seht hier erstes Gameplay

Mit Embers Adrift soll 2022 ein neues MMORPG für den PC erscheinen, das seinen Fokus voll auf PvE legt. Die Entwickler haben nun ein Update zum aktuellen Stand gegeben und zudem ein Video mit neuem Gameplay veröffentlicht.

Was ist das für ein Spiel? Embers Adrift wird ein Sandbox-MMORPG und spielt in einer mittelalterlichen Welt. PvP soll es im aktuellen Alpha-Stadium gar nicht geben, wobei die Entwickler künftig eine Duell-Funktion für Spaß-Kämpfe untereinander nicht ausschließen.

Doch der Fokus liegt ganz klar auf dem PvE:

Das Spiel verzichtet auf Klassen, sondern lässt euch eure Waffen und Fähigkeiten selbst wählen. Allerdings gibt es eine Holy Trinity+ aus Tank, Heiler, DD und Crowd Control.

Es wird keine größeren Quest-Hubs geben und langweilige Farming-Aufgaben sollen die NPCs selbst erledigen. Alle Quests im Spiel sollen eine Geschichte erzählen und größere Belohnungen am Ende bringen.

In Embers Adrift soll das Gruppen-Spiel wichtig sein. Es gibt Dungeons, Raids und Gruppen-Inhalte in der offenen Welt. Wer allein unterwegs sein möchte, kann das tun, wird jedoch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen haben. Auch ein Teil der Story soll in Gruppeninstanzen stattfinden.

Als Sandbox-MMORPG soll zudem das Crafting eine wichtige Rolle spielen.

Es gibt einige Elemente, die für mehr Immersion sorgen sollen, darunter der Verzicht auf eine Minimap, überflüssige Tooltips und ein reduziertes Interface.

Generell wirbt Embers Adrift damit, dass man mit Freunden zusammen Abenteuer erleben soll, die man sich später auch an einem Lagerfeuer erzählen würde.

Wie finanziert sich Embers Adrift? Auch hier weicht das MMORPG etwas von den aktuellen Spielen ab. Es wird ein Abo geben, das zwingend abgeschlossen werden muss, um Embers Adrift zu spielen. Im Gegenzug wird jedoch es jedoch keinen Echtgeld-Shop geben.

Was ist nun neu? In einem neuen State of the Game haben die Entwickler über den aktuellen Zustand von Embers Adrift gesprochen. Noch befindet sich das Spiel in einer geschlossenen Alpha.

Allerdings haben die Entwickler nochmal den Release für “später im Jahr 2022” bestätigt und zudem 4 Minuten neues Gameplay veröffentlicht, das wir hier für euch eingebunden haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Embers Adrift ist in einer geschlossenen Alpha, macht jedoch viele Fortschritte

Wo steht Embers Adrift derzeit? Derzeit befindet sich das MMORPG in einer geschlossenen Alpha, zu der man nur Zugang bekommt, wenn man sich ein Vorbesteller-Paket für 50 Euro kauft. Das ist das einzige Paket, das derzeit im Angebot ist.

Die geschlossene Alpha findet zudem nur zu bestimmten Play-Sessions statt und ist mit einer NDA versehen. Eines der ersten Ziele der Entwickler für 2022 ist, die Alpha 24/7 laufen zu lassen.

Im Dezember gab es einige Anpassungen am Spiel, darunter die folgenden:

Die ersten 6 Fertigkeiten werden nun innerhalb der ersten 10 Level freigeschaltet. Zuvor musstet ihr dafür die ersten 20 Level erledigen.

Im Kampfsystem gibt es jetzt einen Positions-Bonus. Wenn ihr Feinde von der Seite oder von hinten attackiert, gibt es verschiedene Vorteile, abhängig von der Waffe, die ihr führt.

Der Charakter-Editor und die Animationen wurden überarbeitet und verbessert.

Ansonsten sei das MMORPG insgesamt schon weit entwickelt:

So gut wie alle Gebiete, die zum Launch geplant sind, wurden bereits fertiggestellt

Die Dungeons sollen bereits komplett sein

Beim Crafting-System arbeiten sie derzeit am Finetuning

Insgesamt klingt es so, als wäre die Entwicklung des MMORPGs schon verhältnismäßig weit vorangeschritten. Allerdings wirken einige Animationen und das generelle Kampfsystem im neusten Gameplay-Video noch recht steif. Unklar ist, ob sie daran noch arbeiten werden.

Hieß Embers Adrift nicht mal anders? Ja, bereits seit 2018 wird an dem Spiel gearbeitet, damals noch unter dem Namen Saga of Lucimia. Allerdings trennte sich das Entwickler-Team 2021 von seinem eigentlichen Gründern, was wohl ein Grund für die Umbenennung gewesen ist.

Was sagt ihr zu Embers Adrift? Ist das MMORPG für euch interessant oder schreckt euch das neue Gameplay eher ab? Schreibt es gerne in die Kommentare.