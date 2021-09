Neues MMORPG klingt wie das PvE-Spiel, dass sich viele wünschen – Soll 2022 erscheinen

Embers Adrift hat seinen Release für 2022 angekündigt. Das MMORPG war bisher unter dem Namen Saga of Lucimia bekannt und verspricht ein Spiel für PvE-Fans zu werden. PvP sucht ihr dort vergeblich, stattdessen sollt ihr ständig auf Mitspieler angewiesen sein.

Was ist das für ein Spiel? Embers Adrift wird ein reines PvE-Sandbox-MMORPG und spielt in einer mittelalterlichen Welt. Zudem verspricht das Spiel ein interessantes Konzept:

Es gibt keine Klassen, sondern eure Waffen und Fähigkeiten bestimmten den Spielstil. Dabei setzt das Spiel auf eine Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD.

Es gibt keine größeren Quests-Hubs und keine Minimap.

Ihr sollt die Welt erkunden und dabei auf Herausforderungen und Geheimnisse treffen.

Das Crafting soll tiefgreifend und wichtig für den Fortschritt sein .

. Es gibt Dungeons, Raids und Gruppen-Inhalte in der offenen Welt.

Es gibt kein PvP, auch nicht in Arenen. Allerdings könnte es zukünftig eine Duell-Funktion geben.

Embers Adrift setzt auf ein monatliches Abo-Modell.

Die Entwickler betonen außerdem, dass Embers Adrift eine sehr immersive Erfahrung bieten soll. So verzichtet das Spiel auf übermäßig viele Tooltips, Pop-Ups im Interface oder Werbung für den Shop. Letzteres liegt auch daran, dass es überhaupt keinen Shop im Spiel geben soll.

Warum wurde das Spiel umbenannt? Offiziell heißt es, dass die Umbenennung stattgefunden hat, weil die neue IP mehr “Flexibilität” bietet. Hintergrund dürfte jedoch die Trennung des Entwickler-Studios von den eigentlichen Gründern der Firma sein. Denn Tim und Joseph Anderson haben das Studio Anfang des Jahres verlassen (via MassivelyOP).

Inhaltlich und an der Philosophie des Spiels soll sich jedoch nichts ändern. Deswegen behalten auch all Backer und Käufer ihre Bestellungen bei, die sie damals zu Saga of Lucimia getätigt haben.

Offizielles Gameplay zu Embers Adrift gibt es noch nicht. Allerdings haben die Entwickler mehrere Bilder auf Twitter geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Gruppen stehen im Fokus, aber auch allein kommt man voran

Was bietet das PvE? In Embers Adrift sollt ihr von der Charaktererstellung an ein Abenteuer erleben. Schon früh geht es dabei gegen Bosse in der offenen Welt und in Dungeons und Raids. Dabei sollt ihr in allen Inhalten Fortschritt in der Geschichte erleben.

In einem früheren Interview verrieten die Entwickler, dass die Spieler auch allein Fortschritt machen können. Dungeons und Raids jedoch werden immer Mitspieler benötigen.

Diese könnt ihr über den Chat oder ein LFG-Tool finden, das jedoch nicht automatisiert abläuft, sondern nur zum Finden der Spieler dient. Ihr werdet auch nicht in die entsprechende Instanz geportet, sondern müsst selbst dorthin reisen.

Einen Einblick in die Kreaturen des Spiels bekommt ihr in diesem Tweet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Warum ist das Spiel interessant? Viele der neueren MMORPGs legen einen Fokus auf Solo-Spieler und PvP. Ein reines PvE-Spiel gab es lange nicht mehr.

Zudem setzt es auf ein Abo und verzichtet komplett auf einen Shop.

Vorbestellung startet im Oktober, der Release ist für 2022 geplant

Wie weit ist das Spiel bisher entwickelt? In mehreren Entwickler-Nachrichten wurde der aktuelle Stand des MMORPGs mitgeteilt:

So gut wie alle Gebiete, die zum Launch geplant sind, wurden bereits fertiggestellt

Die Dungeons sollen bereits komplett sein

Beim Crafting-System arbeiten sie derzeit am Finetuning

In den letzten Monaten wurde an der Performance gearbeitet, sodass endlich ein “solides Level” erreicht wurde und die Grafik ein Update bekommen hat

Für ein MMORPG im Alpha-Stadium klingt das bereits solide. Die Entwickler haben außerdem Neuigkeiten zum Release-Datum verraten.

Wann erscheint Embers Adrift? In einem neuen Newsletter im August teilten die Entwickler mit, dass ihr private Founding-Kampagne gut verlaufen ist und sie nun genug Geld über Investoren gesammelt haben, um ihr Spiel umzusetzen.

Darum sollen im Oktober die Vorbestellungen für das MMORPG starten. Über die Pakete gibt es dann Zugang zur finalen Alpha und den ersten Beta-Tests. In den Paketen wird außerdem der frühzeitige Start zu Release verkauft. Je nach Paket bekommt ihr drei oder einen Tag Headstart.

Über Twitter teilten die Entwickler mit, dass der finale Release für Anfang oder Mitte 2022 geplant ist (via Twitter).

Was sagt ihr zu Embers Adrift? Ist das MMORPG für euch interessant?