Das MMORPG Saga of Lucimia für den PC legt Wert auf PvE und möchte gerne viele Oldschool-Inhalte in die Moderne bringen. Dabei orientiert es sich an Star Wars Galaxies, einem Spiel, dem heute noch nachgetrauert wird.

Was ist Saga of Lucimia? Saga of Lucimia möchte ein modernes, aber herausforderndes MMORPG mit reinen PvE-Inhalten werden. Aktuell befindet es sich noch in der Entwicklung. Es läuft eine Test-Phase, die jedoch unter NDA steht.

Saga of Lucimia soll die folgenden Inhalte bieten:

Bedeutungsvolle Quests

Keine vorgefertigten Klassen – der Spieler soll durch Auswahl von Fertigkeiten bestimmen, wie er spielt

Ein tief greifendes Crafting-System

Viele Gruppen-Herausforderungen, die ihr nicht alleine bestehen könnt

Keine PvP-Elemente

Ein Abo-System

In einem Interview mit MassivelyOP verriet Tim Anderson, der Boss von Saga of Lucimia, einige Details zum MMORPG. Dabei fallen besonders Aussagen zum PvE und zum Crafting ins Auge.

Ein riesiges Monster im Hintergrund, dass in Saga of Lucimia wohl nicht alleine bezwungen werden kann

Gruppen im Fokus, aber auch alleine hat man zu tun

Wie ist das PvE aufgebaut? In Saga of Lucimia macht ihr euch nach der Charaktererstellung auf den Weg in Richtung Endgame des Spiels. Im Fokus stehen schon früh Gruppen-Inhalte wie Dungeons und Raids. Über die soll die Geschichte des MMORPGs erzählt werden, anders als bei Crimson Desert, wo extra eine Ar Einzelspieler-Kampagne dafür kreiert werden soll.

Doch ihr seid nicht gezwungen, in einer Gruppe zu spielen.

Laut Anderson könnt ihr „das Cap“ erreichen, indem ihr alles alleine macht und nie mit anderen Spielern zusammenarbeitet:

Ihr verpasst eine ganze Menge an Spielinhalt in Bezug auf die Handlung, die Dungeons usw. Jedes Mal, wenn ich erklärt habe, dass unser Spiel ein gruppenbasiertes Spiel ist und dass wir uns auf die Erstellung von gruppenbasierten Inhalten konzentrieren, dann ist es genau das, wovon ich wirklich spreche: die Geschichte und die Lore. Man kann viel sehen und erleben, wenn man als Solo- oder Duo-Spieler spielt, genau wie in jedem anderen MMORPG da draußen. Und das ist für einige Leute in Ordnung; nicht jeder will Dungeons oder Schlachtzüge spielen. Tim Anderson bei MassivelyOP

Dabei sollen Dungeons jedoch nie alleine abschließbar sein. Es werden immer Mitspieler benötigt, um die Gruppen-Inhalte zu meistern. Dafür wird es ein LFG-Tool geben, über das man nach Spielern überall in der Welt suchen kann:

die Gruppen-Suche läuft jedoch nicht automatisiert ab

das LFG-Tool teleportiert euch nicht in den Dungeon

Was ist besonders an Saga of Lucimia? Das neue MMORPG verzichtet auf Erfahrungspunkte und Level. Darum fokussieren sich die Quests nicht auf XP, sondern auf neue Ausrüstung, Lore, Fraktionen und neue Inhalte, die dadurch freigeschaltet werden.

Laut Anderson legen die Entwickler einen großen Wert auf eine interessante Welt mit einer tief gehenden Geschichte. Diese Story soll über verschiedene Wege erzählt und später in Addons erweitert werden. Wie diese erlebt wird, soll jedoch den Spielern selbst überlassen sein.

Welche Fortschrittssysteme gibt es im Spiel? Da Saga of Lucimia auf Level und EP verzichtet, setzt es stattdessen darauf, dass neue Fertigkeiten gelernt oder bereits vorhandene verbessert werden.

Außerdem liegt ein großer Fokus auf dem Crafting-System.

Diese 5 MMORPGs haben das beste Crafting – Ihr habt gewählt

Die ideale Gruppe besteht aus Tank, Heiler, DD, CC und Craftern

Wie sieht das Gruppen-Spiel aus? In Saga of Lucimia können eure Gruppen aus bis zu 8 Spielern bestehen. Doch die meisten Inhalte sind so designt, dass sie mit 5-6 Spielern abgeschlossen werden können.

Die anderen Plätze sollen laut Anderson mit „nützlichen Spielern“ ergänzt werden. Damit sind Rollen gemeint, die eher CC oder nützliche Tools mitbringen, wie es die Crafter tun. Das MMORPG-Team orientierte sich dabei an Star Wars Galaxies, einem Sandbox-MMORPG, das viele Spieler sehr gemocht haben.

Was ist das Besondere an den Craftern? Anderson sagt über das Crafting-System, dass es sich deutlich von heutigen MMORPGs unterscheiden soll. Crafter sollen eine deutlich größere Rolle spielen und eine Bereicherung für die Gruppen sein:

Wenn ihr in ein Dungeon geht, könnt ihr auf Rätsel stoßen, wie beispielsweise eine Tür, die es zu überwinden gilt. Vielleicht habt ihr keinen Dieb in der Gruppe, der das Schloss knacken kann, aber vielleicht einen Schmied, der einen Hammer und Meißel hat, um die Scharniere abzuklopfen. Oder ihr trefft auf eine Zugbrücke mit eingefrorenem Mechanismus. Der einzige Weg dieses Hindernis zu überwinden, ist jemanden dabei zu haben, der stark genug ist den Mechanismus zu befreien, oder einen Ingenieur in der Gruppe zu haben, der über die richtigen Fertigkeiten verfügt.

In Saga of Lucimia wird es eingeschränkte Möglichkeiten beim Schnellreisen geben. Deshalb sind Crafter, die die Ausrüstung reparieren oder Portale stellen können, wichtig. Auch ein Lagerfeuer oder Bandagen, die für längere Abenteuer in den Raids gebraucht werden, werden von Spielern hergestellt.

Crafter können zudem beim Schaden eine nützliche Rolle spielen, indem sie alternative Fähigkeiten mitbringen wie Tränke, Bomben und Granaten.

Crafter sind darüber hinaus wichtig, um Ausrüstung herzustellen, da das meiste Gear von den Spielern selbst kommen soll.

Crafter sollen verhindern, dass ihr regelmäßig zu einer Stadt laufen müsst

Release für 2021 geplant

Wann soll Saga of Lucimia erscheinen? Im April soll das MMORPG in die Entwicklungs-Phase 3 übergehen. Passend dazu soll die Werbung für Saga of Lucimia erhöht und der Shop wieder geöffnet werden.

Nach aktuellem Plan ist ein Release für das 4. Quartal 2021 geplant. Doch MMORPGs haben es erfahrungsgemäß schwer, solche gesteckten Ziele wirklich einzuhalten: