Hardcore-MMORPG kriegt das, was sich WoW-Fans wünschen: Eine bessere Engine – Zeigt im Trailer den neuen Look

Wie die Patch-Notes verraten, ist das grafische Aufhübschen nicht die einzige Änderung, auf die Spieler sich freuen können. Unter anderem kommen mehr Camps an wichtigen Orten oder eine Kampfarena in Meduli.

Ebenfalls zeigt der Trailer, wie sich das grafische Upgrade auf die Charaktere und das Gameplay auswirkt. In kurzen Ausschnitten seht ihr die Charaktere in Kampfsituationen, beim Reiten durch die offene Welt oder einen großen affenähnlichen Gegner.

Die CPU-Performance hat in vielen Bereichen Verbesserungen bekommen. Wir haben es geschafft, die Framerate zu stabilisieren, um weniger Haken zu haben und sogar die gesamten FPS in einigen Fällen angehoben. Gebiete mit vielen Charakteren, wie große Schlachten, sind immer noch eine Herausforderung und ein Thema für zukünftige Optimierungen.

Mit einem Upgrade zur Unreal Engine 5 bekommt das MMORPG, was sich Fans von WoW schon seit Jahren wünschen. Dies zeigen sie auch immer wieder in selbst nachgebauten Gebieten .

Mortal Online 2 ist ein Hardcore-MMORPG, welches über Steam gespielt werden kann. In einem neuen Upgrade bekommt es jetzt einen besseren Look mit Unreal Engine 5 verpasst und verspricht dazu noch einige Gameplay-Anpassungen.

