Broken Ranks gilt als Geheimtipp unter den MMORPGs – Stellt jetzt Pläne für 2023 vor

Arcane Waters ist ein Piratenspiel auf Steam, das optisch an Stardew Valley erinnert. Doch worum gehts in dem Pixel-Abenteuer?

In einem neuen verrückten Spiel für 7 € auf Steam verkuppelt ihr jene Monster, die in Pacific Rim die Erde verwüsteten

Was sagt ihr zur Roadmap von Broken Ranks? Was haltet ihr von den Veränderungen der aktuellen Roadmap und den Ankündigungen für 2023? Freut ihr euch auf den neuen Content? Welches Level habt ihr bereits erreicht? Oder seid ihr neu und überlegt, euch das MMORPG mal anzuschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was ist das für ein Spiel? Broken Ranks ist ein Themepark-MMORPG von 2022, das im Mittelalter spielt und auf eine 2,5D-Grafik setzt. Optisch erinnert es an ein Gemälde und ist wunderschön, obwohl es nicht die aktuellste Grafik besitzt.

In einem neuen verrückten Spiel für 7 € auf Steam verkuppelt ihr jene Monster, die in Pacific Rim die Erde verwüsteten

Insert

You are going to send email to