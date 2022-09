Neues MMORPG aus Korea zeigt ersten Trailer – Sieht wunderschön aus, hat aber einen Haken

Was sagt ihr zu TS Project? Was haltet ihr von dem Play-to-Earn-Prinzip in Videospielen? Werden MMORPGs dadurch ruiniert, oder ist das die Zukunft des Genres? Wollt ihr TS Project spielen, wenn es erscheint? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Es funktioniert über ein Play-to-Earn-Prinzip. Wie das genau aussehen wird, wissen wir aktuell noch nicht. Das Prinzip erinnert allerdings stark an das MMORPG MIR4, in dem sehr viele Bots unterwegs sind.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Insert

You are going to send email to