Neues MMORPG erinnert an WoW – Zeigt erste Mounts und veranstaltet Alpha-Test noch im Oktober

Scars of Honor ist ein neues MMORPG in Entwicklung, das optisch und von den Inhalten stark an WoW Classic erinnert. Menschen, Zwerge und Elfen kämpfen gemeinsam gegen das feindliche Bündnis aus Untoten und Orks. 2021 wurde das Spiel angekündigt und nun gibt es ein neues Video samt Informationen zum nächsten Alpha-Test.

Was ist das für ein Spiel? Scars of Honor wird ein klassisches MMORPG mit Tab-Targeting. Zum Start habt ihr die Wahl aus acht verschiedenen Völkern, von denen vier auf der Seite des „Sacred Order“ spielen, während die anderen vier Völker der „Domination“ angehören.

Ihr levelt von Stufe 1 bis Stufe 50. Dazu stehen euch 10 verschiedene Klassen zur Auswahl.

Auf dem Weg zum Max-Level könnt ihr bereits Dungeons erledigen, die zudem mit skalieren sollen, sowohl in den Mechaniken als auch dem Loot.

Es gibt ein Crafting-System und Spieler-Housing.

Im Endgame spielen primär Dungeons und Raids eine wichtige Rolle.

Es wird Arena-PvP, Gildenkriege und Open-World-PvP zwischen den Fraktionen geben.

Die Community soll bei der Entwicklung viel Mitspracherecht bekommen.

Scars of Honor soll ein Free2Play-MMORPG werden, das sich über einen Shop finanziert. Die Entwickler betonen jedoch, dass dieser frei von spielerischen Vorteilen wie zusätzlichen Bankplätzen und Pay2Win bleibt.

Wo steht das Spiel derzeit? Noch befindet sich Scars of Honor an einem frühen Punkt der Entwicklung. Das Team hinter dem MMORPG hat nun jedoch ein Video veröffentlicht, in dem sie über den Fortschritt und den kommenden Alpha-Test reden:

Neue spielbare Völker, Mounts und endlich Quests

Was haben die Entwickler in den letzten Monaten geschafft? In den letzten Monaten hat sich die Welt des Spiels stark verändert. Content-Creator Kaloyan Vladimirov beschreibt im Video die großen Meilensteine:

Die beiden Völker Zwerge und Untote wurden implementiert.

Es gibt nun ein Mount-System.

Man läuft nun nicht mehr Unterwasser, sondern hat eine Schwimmanimation – haha, New World.

Es gibt nun Quests, die die Spieler erledigen können, was beim ersten Test Anfang 2022 noch nicht der Fall war.

Ein Gruppensystem wurde eingeführt.

Diese ganzen Neuerungen können künftig alle Spieler testen, sofern sie sich ein entsprechendes Paket kaufen.

Wie läuft das mit dem Test? Der nächste Alpha-Test von Scars of Honor läuft vom 24. bis zum 30. Oktober. Für die Teilnahme müsst ihr das Spiel jedoch finanziell unterstützen.

Das günstigste Paket kostet 9,99 Euro und garantiert euch Zugänge zu allen Tests, frühzeitige Namensreservierung, eine Namensänderung in der Live-Version sowie 20 Transmogrification Points. Das teurere Paket kostet 29,99 und bringt euch zudem ein Mount, einen Titel und mehr Transmogrification Points.

Bedenkt jedoch, dass die fertige Version von Scars of Honor komplett Free2Play wird. Wer also nicht unbedingt das MMORPG vorab testen möchte, muss auch kein Geld ausgeben.

Was sagt ihr zu Scars of Honor? Spricht euch das neue MMORPG an? Oder bleibt ihr dann doch lieber bei WoW?

