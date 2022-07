Was sagt ihr zu Chimeraland? Habt ihr das MMORPG schon ausprobiert oder seid ihr weiter skeptisch? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Eine der seltsamsten, wirrsten, kaputtesten Erfahrungen, die man in einem MMORPG machen kann. Nichts ergibt wirklich Sinn und es wird einem in den ersten 5 Minuten des Spiels eine Menge vor die Nase geworfen. Die rettende Gnade sind die Abscheulichkeiten, die ihr im Charakter-Editor erstellen könnt, aber das Gameplay ist bestenfalls mittelmäßig.

Zudem werden Bugs, das schlechte UI und die Steuerung bemängelt. Auch die Steuerung beim Fliegen und einige Probleme bei den Kämpfen werden genannt. In technischen Aspekten hat Chimeraland also einige Probleme.

Was sagen die negativen Stimmen? Das größte Kritikpunkt an Chimeraland ist derzeit die Performance. Die soll generell problematisch sein, aber auf Steam besonders. Wer eine gute Erfahrung mit dem MMORPG haben möchte, soll auf den normalen Client wechseln. Den könnt ihr auf der offiziellen Webseite herunterladen ( via Chimeraland ).

Bei so wenig Nachteilen verstehe ich nicht, warum die Leute so gemischte Kritiken abgeben. Es ist wirklich einfach, es in die Hand zu nehmen und wieder wegzulegen. Es macht Spaß, offen auf Entdeckungsreise zu gehen und einfach seine eigenen Abenteuer, Fortschritte und Entscheidungen für den Tag zu treffen. Und ich hoffe, es wird noch besser. Bin buchstäblich süchtig.

Das Spiel hat eigentlich keinen Grund, so unterhaltsam zu sein. Es ist ein Mobile-Port und ziemlicher Blödsinn. Und der Cash-Shop kann ein Problem sein, zumindest wenn man Minmaxing betreiben möchte. Nachteile sind zudem die Steuerung, die an Mobile-Ports erinnert, und es hat das längste Tutorial der Welt (überspringt es bitte).

Wie kommt das Spiel nach dem Release an? Die Reaktionen auf Chimeraland sind sehr gemischt. Die 601 Reviews auf Steam (Stand 20. Juli) fallen zu 59 % positiv aus. Allerdings sind sich einige Spieler selbst nicht so sicher, warum sie das MMORPG überhaupt spielen.

Was ist das für ein Spiel? Chimeraland ist ein Survival-MMORPG, in dem ihr euch einen Charakter aus verrückten Tierwesen erstellen könnt. Aufgrund des verrückten Editors haben wir von MeinMMO Chimeraland bereits im Januar angespielt .

