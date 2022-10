Neues MMORPG erscheint in Unreal Engine 5 – Setzt auf Game Master, die ständig das Spiel verändern

War of Dragnorox ist ein neues Indie-MMORPG für den PC, das seinen Fokus vor allem auf PvE-Inhalte legt. Der besondere Clou liegt jedoch in speziellen „Dungeon Mastern“, die selbstständig Events starten und ins Spielgeschehen eingreifen dürfen. Zudem verzichtet das Spiel komplett auf einen Shop.

Was ist das für ein MMORPG? War of Dragnorox bezeichnet sich selbst als „Old School Sandbox-MMORPG“, wobei der Fokus klar auf dem PvE liegt. Zum Start soll es eine offene Welt mit 30 Gebieten, gefährlichen Monstern und 19 verschiedenen Raids geben. Gerade guter Endgame-Content ist den Entwicklern wichtig.

Sie betonen zudem, dass ihre Spielwelt sehr dynamisch werden soll:

Kein Tag oder Dungeon-Run soll sich wie der vorherige anfühlen. Grund dafür ist der Dungeon Master, der fest zum Entwickler-Team gehört.

Er kann spezielle Events, Quests oder Monster aktivieren.

Er soll Einfluss auf die aktuell vorhandenen Rohstoffe nehmen.

Er kann versteckte Passagen in Gebieten öffnen und schließen.

Zudem sind Holiday-Events und spontane Angriffe auf Städte schon in Planung.

Abseits des Dungeon Masters setzt das MMORPG auf traditionelle Werte. Es gibt 7 Klassen und das Kampfsystem setzt auf Tab-Targeting, wobei die Entwickler im Juli 2022 betont haben, dass es inzwischen deutlich dynamischer geworden ist.

Bei der Ausrüstung orientiert sich das Spiel an EverQuest. Es wird also keinen allgemeinen Gearscore geben, sondern die verschiedenen Attribute und Boni auf der Ausrüstung spielen eine große Rolle. Das soll jeden Drop aus den Raids oder von Bossen interessant halten.

Einen Einblick in das Spiel bietet euch dieser 11 Minuten lange Trailer aus dem Dezember 2021, in dem auch erstes Pre-Alpha-Gameplay gezeigt wird:

Spiel erscheint in Unreal Engine 5, verspricht Schlachten um Städte

Was hat sich seit der Ankündigung getan? Im Dezember 2021 wurde War of Dragnorox der Öffentlichkeit vorgestellt. Seitdem haben die Entwickler mit neuen Blogposts und Interviews über verschiedene Anpassungen gesprochen.

Eine große Neuerung war der Umzug auf die Unreal Engine 5 im August 2022. Damit soll das MMORPG flüssiger laufen und hübscher aussehen, als es noch im ersten Trailer der Fall war.

Im Juli wiederum haben die Entwickler das System rund um den Tod überarbeitet. Es soll nun eine neue Art der Wiederbelebung geben. Generell soll War of Dragonox brutal, aber fair sein, was das Thema Tod angeht. Genauere Details sollen später folgen.

Zudem wurden die Belagerungen vorgestellt. Dabei wird um Städte gekämpft, was neben den PvE-Inhalten auch eine PvP-Komponente mit sich bringt. Gezeigt wurden hier Bilder von Belagerungstürmen und Festungsmauern.

Belagerung 1 Belagerung 2 Interface Bild aus der Unreal Engine 5

Was wissen wir sonst noch? In War of Dragnorox soll es zwar Magie geben, doch diese spielt keine so große Rolle. Es soll keine klassischen Feuerbälle oder Explosionen geben. Die Klassen setzen etwa auf Gifte oder Tränke, um den Feinden DotS (Schaden über Zeit) zuzufügen. Der Shadow Renderer kann zudem Schatten nutzen, um daraus Elementare zu rufen, während der Chloromancer Magie aus der Natur zieht.

Es wird ein Crafting-System geben, das daraus besteht, Rohstoffe zu sammeln und an Werkbänken umzuwandeln. Dabei setzt das MMORPG auf Berufe, die man erlernen und verbessern kann.

Außerdem soll das UI des Spiels sehr minimalistisch sein. So wird etwa auf Schadenszahlen und eine Minimap verzichtet.

Spiel verzichtet komplett auf Shop und Crowdfunding

Wie finanziert sich das Spiel? War of Dragnorox setzt auf ein Abo-Modell, das 9,99 Dollar pro Monat kosten wird. Diese 9,99 Dollar werden jedoch das einzige sein, was ihr in das Spiel investieren müsst und könnt.

Es wird keinen Ingame-Shop, keine XP-Booster und auch keine kaufbaren Cosmetics geben. Alle Skins sollen ausschließlich durch das Spielen erhältlich sein.

Es wird keine Crowdfunding-Pakete geben.

Zugänge zur Alpha und Beta werden verlost.

Wie steht es um Beta-Events und Release? Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch bereits jetzt für eine Beta registrieren. Wann diese genau startet, ist jedoch nicht bekannt.

Der Release von War of Dragnorox ist für das 3. Quartal 2023 geplant.

Was sagt ihr zu dem MMORPG? Werdet ihr euch den Titel zu Release anschauen oder wartet ihr auf ein anderes Spiel? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Bereits am 15. Oktober erscheint das nächste neue MMORPG. Was hinter Embers Adrift steckt, erfahrt ihr hier: 2022 erscheint ein neues PvE-MMORPG – Wird ein absolutes Nischen-Spiel, mit einem ganz besonderen Reiz.