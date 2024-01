MMORPG auf Steam will mit Game-Mastern jederzeit das Geschehen in der Hand haben, zeigt im Trailer neues Gameplay

Eternal Tombs ist ein neues MMORPG auf Steam, welches mit einem besonderen Konzept punkten will. Jetzt zeigen die Entwickler in einem neuen Trailer erstmals, wie ihr Magie im Kampf einsetzen werdet.

Was ist Eternal Tombs eigentlich?

Die Entwickler von Triune Studios wollen ein Oldschool-Sandbox-MMORPG schaffen, welches seinen Fokus auf PvE legt

Eternal Tombs soll mit einem besonderen Konzept punkten: Reale „Gamemaster“, die sogenannten Tomb Master beobachten das Verhalten der Spieler und können das Spiel ständig neu programmieren

Versprochen werden zufällige Ereignisse und eine individuelle Story, während ihr mit vielen anderen Spielern die offene Welt erkundet

Eternal Tombs soll einige Features bieten, die das Gameplay interessant machen: eröffnet euren eigenen Shop, schaltet neue Gebiete frei, kämpft euch durch verschiedene Dungeons oder leitet ganze Kriegsmanöver

In einem neuen Trailer seht ihr jetzt, wie ihr in dieser Welt magische Angriffe nutzt und bekommt einen kleinen Einblick in verschiedene Gebiete des Spiels:

Eternal Tombs zeigt im Trailer, wie ihr Magie im Kampf einsetzen werdet Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Was zeigt der Trailer? Der Trailer beginnt mit ein paar Bildern, die euch einen Eindruck über verschiedene Gebiete verschaffen, die ihr in Eternal Tombs erwarten könnt. Zu sehen bekommt ihr eine Wüstenstadt mit großen Ruinen oder düstere Keller und Kerkergewölbe.

Begleitet werden diese Eindrücke von einem Erzähler, der seinem Sohn ein paar wichtige Tipps zum Umgang mit Magie gibt. Er warnt davor, niemals Magie aus sich selbst zu beziehen, sondern immer magische Gegenstände zu nutzen und die Magie aus diesen zu ziehen.

In der Beschreibung auf Steam wird dazu erwähnt, dass Magie aus seinem Inneren zu wirken in Eternal Tombs als Böse gilt und deshalb auch nicht genutzt wird. Spieler sind also definitiv auf magische Gegenstände angewiesen, wenn sie Zauber wirken wollen.

Für ein Spiel mit Game-Mastern im Hintergrund, könnte dies natürlich für einen gewissen Twist sorgen, wenn diese die magischen Gegenstände immer wieder neu programmieren könnten. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, lässt sich dann jedoch erst nach dem Release sagen.

Trailer gibt einen ersten Eindruck zur Magie in Eternal Tombs

Danach bekommt ihr einen kurzen Einblick in ein paar verschiedene magische Angriffe. Zu sehen sind Feuerangriffe, aber auch Eis- und Blitzattacken.

Viele Informationen bekommt ihr durch die kurzen Szenen nicht. Allerdings handelt es sich hierbei auch nur um einen Teaser-Trailer und da Eternal Tombs noch mitten in der Entwicklung steckt, müssen wir für mehr Informationen wohl auch noch etwas länger warten.

Trotzdem zeigt der Trailer natürlich, dass er verschiedene Arten von Magie gibt und wenn man genauer hinguckt, scheint es auch so, also ob magische Angriffe eine gewisse Vorbereitungszeit brauchen.

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen auf den Trailer (via YouTube) sind ziemlich positiv und die meisten Spieler, die Eternal Tombs beobachten, scheinen sich sehr auf den Release zu freuen:

ttonygreybeard schreibt: „Ich kann es nicht abwarten rein zu kommen und zu spielen … Meine Rüstung ist poliert, meine Schwerthand juckt es danach, etwas Fleisch zu zerhacken und Blut zu vergießen“

CombatMedicOps123 schreibt: „Ich hoffe, dieses Spiel kommt wirklich raus. Alle großen Spiele-Unternehmen produzieren nur wunderschönen Müll“

UpgradeLemonade schreibt: „Ich liebe den Art-Style des Spiels wirklich, jedes neue Video macht mich noch aufgeregter“

Auch User tienee4927, welcher die anderen Trailer sonst wohl etwas kritischer gesehen hat, schreibt zu diesem Teaser: „Normalerweise kommentiere ich unter diesen Videos, um auf Probleme und Fehler hinzuweisen … ich bin wieder hier ……… Gar nichts, Sound war großartig, sah gut aus und Voice-Over war im Einklang und klang wirkungsvoll, wie immer freue ich mich so sehr darauf!“

Was haltet ihr von dem kurzen Trailer? Was erwartet ihr euch von dem Konzept der Game-Master? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit.

Wenn ihr noch das passende MMORPG für das neue Jahr sucht, könnte euch diese Liste helfen: Die 10 besten MMORPGs 2024 – Welches passt zu mir?