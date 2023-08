Neues MMORPG auf Steam lässt Dungeon Master die Spielwelt verändern – Zeigt jetzt Gameplay mit neuem Kampfsystem

Immortals of Aveum möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau das zeigt der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

Eternal Tombs wurde ursprünglich unter dem Namen War of Dragnorox angekündigt. Das Spiel verspricht eine Oldschool-Erfahrung in hübscherer Optik und setzt auf d...

Was sagt ihr zu Eternal Tombs? Spricht euch das MMORPG an oder schreckt euch der neue Trailer eher etwas ab? Und was sagt ihr zu dem System um die Dungeon Master?

Insgesamt sieht das Kampfsystem zwar in Ordnung aus, kommt aber nicht an Spiele wie Black Desert, ESO oder das neu angekündigte Chrono Odyssey heran, das zumindest im Trailer unheimlich spektakulär aussieht .

Kritik hat auch der Nutzer Kensterrr, der vor allem die Soundeffekte und die laute Musik bei der Kampf-Vorstellung nicht gut fand. Ein Kommentator schlägt deshalb vor, den Trailer nochmal zu überarbeiten und die Vorstellung am Ende an den Anfang zu ziehen. Die Kern-Inhalte des Spiels seien nämlich gut.

Eternal Tombs hieß früher War of Dragnorox und ist ein MMORPG mit einem ganz besonderen Twist. Die Entwickler werden regelmäßig in die Spielwelt eingreifen, wodurch sich kein Tag wie der andere anfühlen soll. Nun wurde ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der das neue Kampfsystem gezeigt hat. Das soll jetzt viel actionreicher sein als noch 2021.

Insert

You are going to send email to