Entwickler eines neuen MMORPGs auf Steam, werfen nach 2 Jahren alles um: „War langweilig und mühsam“

Das MMORPG War of Dragnorox setzt auf Oldschool-Feeling, harte Raids und dynamische Schlachtfelder. Doch das Kampfsystem war den Entwicklern selbst zu langweilig. Also ändert sich jetzt so viel, dass nicht einmal der Name gleich bleibt.

Was ist das für ein Spiel? Allem voran, damit jeder auf dem aktuellen Stand ist. War of Dragnorox hat nicht nur grundlegende Spielmechaniken, sondern auch seinen Namen geändert. Das MMORPG heißt von nun an Eternal Tombs, ist aber in seinem Kern noch das gleiche Spiel.

Eternal Tombs möchte eine Oldschool-Erfahrung bieten, die sich aber modern kleidet. Dabei hilft vor allem die Unreal Engine 5 als Unterbau für das Projekt. Außerdem sollt ihr euch regelmäßig mit Entwicklern messen. Das MMORPG bietet folgende Features:

Dynamische Schlachtfelder, auf denen ein Dungeon Master, der von einem Mitarbeiter des Studios gesteuert wird, Kontrolle über die Spielwelt übernimmt und euch täglich vor andere Hausforderungen stellt

Jeden Tag soll es auch andere Events, Quests und Ressourcen in der Welt geben

Minimalistische UI ohne Schadenszahlen, Map und Co.

Sandbox-Open-World ohne klare Vorgaben und mit harten Gegnern. Eternal Tombs soll ein schwieriges Spiel werden

Direkt zum Start soll es 19 verschiedene Raids geben

Wenig Magie, viel physischer Schaden, auch bei den 6 verschiedenen Klassen

Progression passiert hauptsächlich über die Ausrüstung. Die perfekte Rüstung soll euch teilweise sogar fünfmal so stark machen, wie andere Spieler auf demselben Level

Ein langsames Tab-Targeting-Kampfsystem, das an die frühen Genreklassiker erinnern soll

Den ersten Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Was ist jetzt anders? Gerade das „Tab-Targeting“-Kampfsystem bereitete den Entwicklern immer wieder Kopfschmerzen, wie sie in einem QA auf Discord beantworten. So habe man in der Entwicklung des Kampfsystems irgendwann gemerkt, dass das alles nicht so richtig Spaß mache.

„Ohne das nostalgische Gefühl, in einem Spiel zu sein, das man seit mehr als 20 Jahren spielt, war das Kampfsystem unglaublich langweilig und mühsam“, heißt es in der Antwort der Entwickler. Stattdessen baut man jetzt an einem System, das „unglaublich spaßig und absolut einzigartig“ sein soll.

Bei einer so großen Änderung an einer der Grundfesten des Spiels, wollte man dem ganzen Projekt dann auch einen neuen Namen geben, um diese gewaltige Veränderung darzustellen. Außerdem hatte man sowieso „schon immer gemischte Gefühle“ gegenüber dem alten Namen.

Das ganze Spiel wird schon nächsten Monat im Detail vorgestellt

Wie geht es mit dem Spiel weiter? Als Nächstes folgt im August eine vollständige Vorstellung von Eternal Tombs, das kündigten sie jüngst in einem Teaser-Trailer an. Ob das auf der gamescom passiert, ist fraglich. Es würde jedoch von der Zeitspanne her hinhauen.

Ursprünglich sollte das Spiel bereits im Q3 2023 erscheinen, doch das ist wohl aktuell nicht mehr der Plan. Die Website der Entwickler sagt, auf die Frage nach dem Releasedatum: „Wir machen hier irgendwie dauernd eine falsche Aussage, deswegen machen wir erstmal gar keine. Es kommt, wenn es fertig ist.“

Ansonsten bleibt die ursprüngliche Vision des Spiels bestehen, ebenso wie das faire Bezahlmodell. Eternal Tombs soll mit einem Abo von rund 10 € im Monat erscheinen, bietet dafür aber keinerlei Pay2Win und keinen Ingame-Shop. Auch ein Kickstarter-Programm gibt es nicht, Eternal Tombs ist zu 100 % privat finanziert.

Den Teaser-Trailer als auch einen Ausschnitt des neuen Kampfsystems seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie reagieren die Fans? Durchaus positiv. Die Kommentare unter dem Teaser-Trailer sind mit Vorfreude gefüllt und selbst die Änderung des Namens kommt gut an.

JaggedWinter sagt: „Ich mag den neuen Namen, er gibt mir die Idee, Dungeons mit seinen Freunden zu erkunden. Bei dem alten Namen dachte ich immer mehr an ein Buch, als an ein Spiel.“

Shanebrain schreibt: „Das sieht wirklich gut aus, ich freue mich darauf, mehr zu sehen.“

Rykkeanu fragt, ob das neue Kampfsystem auch Blocken in Echt-Zeit haben wird, worauf die Entwickler antworten: „du kennst die Antwort“, was wir an dieser Stelle als „ja“ interpretieren dürften.

CastPasFaux sagt: „Ich kann wirklich nicht mehr warten, beeilt euch!“

Die Kommentare entstammen alle der Kommentarspalte des oben gelinkten YouTube-Videos.

Was haltet ihr von dem neuen Namen? Gefällt euch Eternal Tombs? Und mögt ihr die Umstrukturierung auf ein neues Kampfsystem? Geht ein flotter Kampf mit hübscher Unreal Engine 5-Grafik noch als Oldschool-MMORPG durch? Oder ist es einfach nur ein wilder Mix in euren Augen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Die besten neuen MMORPGs der letzten 5 Jahre auf Steam