Neues MMORPG schickt euch zum Ausruhen in eine fliegende Stadt, will Stardew Valley und World of Warcraft mischen

Das neue MMORPG Loftia (PC, Mac) setzt auf gemütliche Atmosphäre, eine bunte Welt und einen Haufen an Nebenaufgaben. Dabei erinnert es auf den ersten Blick an Palia, doch Loftia bringt seinen ganz eigenen Spin mit. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Spiel? Loftia wird ein MMORPG, das die Nebenaufgaben anderer MMORPGs zur Hauptaufgabe macht. Es reiht sich damit in die Schiene der „Cozy Games“ ein, zu denen auch Kracher wie Animal Crossing, Fae Farm oder Stardew Valley gehören.

All diese Spiele zielen darauf ab, euch einfach ein gutes Gefühl zu vermitteln und „Gemütlichkeit“ zu schaffen. Den Stress aus den Spielerlebnissen herauszunehmen und sich nur auf Gutes zu konzentrieren. Die meisten schaffen das jedoch nur im Single-Player oder im Koop.

Dieses Konzept in die Umgebung eines MMORPGs zu verpacken, ist nicht gänzlich neu. Palia versucht im Prinzip etwas sehr Ähnliches und konnte bereits Hunderttausende Menschen dafür begeistern. Doch allein wo Loftia herkommt, macht es spannend.

Die Gründerin des Projekts selbst erzählt auf Reddit, sie war lange als Hardcore-Raider in diversen MMOs unterwegs, hat immer kompetitiv gespielt und liebt Games, deren Fokus auf dem Kampfsystem liegt. Doch nun braucht sie selbst eine Pause davon, sie hat Loftia also aus einem eigenen Bedürfnis heraus entwickelt, und hofft, dass noch mehr Leute dieses teilen.

Sie möchte Stardew Valley, Animal Crossing, World of Warcraft und MapleStory mischen. Dazu setzt sie auf spannende Features.

Was sind die Features von Loftia? Das MMORPG möchte vollständig auf ein Kampfsystem verzichten, dennoch soll es eine Art von „Raids“ geben. Wie das aussieht und was noch kommt:

Das Game spielt in Loftia City, einer fliegenden Stadt in der Luft. Dort soll man gemeinsam daran arbeiten, die Stadt wieder aufzubauen und in eine bessere Zukunft zu führen

Im Gameplay soll sich also alles, was ihr tut, darauf richten, große Communityprojekte gemeinsam zu errichten, die dann die Spielwelt für alle verändern sollen

Natürlich gibt es auch Farming, denn was wäre ein Cozy-Game ohne Bauernhof

„Abenteuer“ heißt die Loftia-Version von Dungeons und Raids. Das ist Content für 3 bis 10 Spieler, in dem ihr instanziiert Herausforderungen meistern müsst. Als Beispiel nennen die Entwickler It Takes Two, Fall Guys und die Schreine aus dem jüngsten The Legend of Zelda

Die Gilden sollen in Loftia ebenfalls eine große Rolle spielen, hier heißen sie „Clubs“

Sammeln und Craften sind in Loftia ebenfalls wichtig und ein Kernelement des MMORPGs

Selbstverständlich ist ein großes Augenmerk auch, das Anpassen der eigenen Spielfigur und der eigenen Behausung

Die Welt ist in Gebiete aufgeteilt, in denen jeweils 150 Spieler gleichzeitig Platz finden

Erste Tests kommen erst 2024

Seit wann wird Loftia entwickelt? Das MMORPG ist seit ungefähr einem Jahr in Entwicklung, laut dem Blog der Entwickler begannen die Arbeiten am Spiel im Juli 2022. Damals noch mit weniger als 5 Leuten, heute arbeiten bereits mehr als 20 an dem Projekt.

Außerdem sagen sie, dass viele Mitarbeiter an Loftia bereits Erfahrung in der Spieleentwicklung haben und sowohl an Indie, als auch an AAA-Projekten mitgewirkt haben. Da die Website der Entwickler aber keine Nachnamen angibt, konnten wir das nicht überprüfen (via Loftia).

Wann könnt ihr zocken? Ein Releasedate hat Loftia noch nicht. Das Spiel ist noch in den frühen Phasen der Entwicklung und wird wohl noch einige Zeit entfernt sein. Dennoch sprechen die Entwickler davon, nächstes Jahr die ersten Alpha-Tests zu starten.

Wie man an diesen Playtests teilnehmen kann, ist ebenfalls bereits bekannt. Das ist denkbar einfach, ihr müsst nur auf loftia.gg gehen, einmal herunterscrollen und eure E-Mail auf die „Mailing List“ setzen. Dann bekommt ihr Bescheid, sobald es losgeht.

Loftia erscheint vorerst nur auf PC und Macs, soll später aber auch noch auf die Switch und „andere Konsolen“ kommen. Mehr Details gibt es dazu noch nicht.

Was haltet ihr von Loftia? Habt ihr Lust auf ein MMORPG im Cozy-Stil? Denkt ihr, das Spiel hebt sich weit genug von Palia ab, durch die Abenteuer und Communityprojekte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

