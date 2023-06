Steam: Bald erhole ich mich von einem Tag an der Arbeit, indem ich als putzige Fee mit Magie Kartoffeln anpflanze

Fae Farm ist auf Steam der wahr gewordene Traum für MeinMMO-Autorin Jasmin Beverungen. Nach anstrengenden Klettertouren in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und stundenlangem Monsterschlachten in Diablo 4 freut sich auf ein entspanntes Bauernhofleben als Fee.

Kennt ihr das Gefühl, nach einem langen Arbeitstag einfach nur abschalten zu wollen? Wenn ich den ganzen Tag über konzentriert gearbeitet habe, will ich abends nicht noch mehr Input haben. Falls ich mich den Tag über geärgert habe, können mir actiongeladene Kämpfe dabei helfen, meinen Frust abzulassen. Aber oft habe ich einfach Bock auf ein ruhiges, harmonisches Spiel.

Aktuell finde ich aber keine Alternative zum Abschalten:

Diablo 4? Naja. Das Töten von Monstern kann zwar meditativ wirken, aber trotzdem habe ich beim ständig Spielen den Stress, auf meine Lebenspunkte zu achten und guten Loot zu sammeln.

Tears of the Kingdom? Da gibt es zwar viel Natur, aber der ständige Entdecker-Drang und Sammelzwang stressen mich ebenfalls.

Forspoken, das ich von meinem Pile of Shame abarbeiten muss? Auch hier winkt trotz der Open World nicht die Entspannung, die ich suche.

Der letzte Titel, mit dem ich mich wie im Urlaub gefühlt habe, ist Animal Crossing: New Horizons. Gut, das mag zum Teil daran liegen, dass das Spiel mitten zur Covid19-Pandemie erschien und ich durch den anfänglichen Arbeitsausfall viel Zeit hatte, um meine eigene kleine Urlaubsinsel zu gestalten.

Doch Animal Crossing konnte ich in meinem ganz eigenen Tempo erleben: Fische angeln, Käfer sammeln, andere Inseln besuchen und Freunde treffen wurden für mich zum Entspannungsgarant. Diesen Effekt hat mir seitdem kein anderes Spiel geboten, doch mein persönlicher Retter könnte schon am 8. September 2023 kommen.

Fae Farm soll mein neues Animal Crossing werden

Den Urlaubseffekt von Animal Crossing erhoffe ich mir nun von Fae Farm. Der Titel hat auf den ersten Blick alles, was ich mir von einem lockeren Spiel wünsche, das mich aber dennoch nicht langweilt:

Knuddelige Tiere laden mich zum Kuscheln ein

Ich kann Pflanzen anbauen und Zeit in der Natur verbringen

Ich kann mich bei meinem eigenen Zuhause austoben und es so dekorieren, wie ich will

Wenn ich mich einsam fühle, kann ich bis zu drei meiner Freunde ins Spiel einladen

Das Wichtige ist dabei für mich, dass die vielen Aufgaben nicht in Alltagsstress ausarten und zu einer Art To-Do-Liste werden. Bei Animal Crossing konnte ich entscheiden, wann ich mich welcher Aufgabe widme. Dadurch kam es nie zu zeitlichen Engpässen und Drucksituationen, mal von den Öffnungszeiten der Gebäude abgesehen.

Schon der erste Trailer von Fae Farm hat mich vollkommen verzaubert. Ich mein, schaut euch mal diese putzigen Feenflügel an:

Ja, ich stehe auf knuffige Glitzerwesen, bunte Regenbögen, fliegende Einhörner und magische Feen. Genau deshalb haben mich die ersten Trailer zu Fae Farm so in den Bann gezogen. Die Knuddel-Optik, die Animationen der Figuren und die bunte Farbpalette sind genau mein wahr gewordener Kleinkindtraum.

Das Beste daran ist, dass in Fae Farm sogar Kämpfe warten. Falls ich also keine Lust mehr habe, als Fee Kartoffeln zu gießen, kann ich mich mit meinen magischen Fähigkeiten gegen Monster behaupten.

In Kombination mit den vielen Aktivitäten, die das Spiel sonst noch verspricht, klingt das ganze nach einem spaßigen Spiel nach dem Feierabend. Alternativ blieben mir noch diese 5 MMOs als Option:

5 MMOs, die ihr euch merken solltet, wenn ihr Animal Crossing liebt

Womöglich bekommen wir es in Fae Farm nicht mit einem komplexen Kampfsystem zu tun, das wir aus MMORPGs gewohnt sind. Doch wenn ich mein Gehirn schon den ganzen Tag angestrengt habe, möchte ich nicht unbedingt jeden Abend Bewegungsabläufe für Bossgegner auswendig lernen.

Alles in allem klingt Fae Farm für mich nach der optimalen Mischung entspannender Features und könnte das perfekte Herbst-Spiel für mich zu sein.

Doch den Sommer muss ich wohl ohne Entspannungsspiel überleben und mir wohl oder übel andere Freizeitbeschäftigungen suchen, um nach der Arbeit runterzukommen. Vielleicht kann mich das Inselparadies aus Final Fantasy 14 so lange beschäftigen: Final Fantasy XIV: So schaltet ihr das Inselparadies und andere Inhalte aus dem Patch 6.2 frei