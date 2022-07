Dinkum ist ein neues Farmspiel auf Steam, das euch nach Australien führt. Viele Nutzer schreiben, das Spiel erinnere stark an Animal Crossing und Stardew Valley.

Am 14. Juli 2022 startete die Farm-Simulation „Dinkum“ in den Early Access. Das Spiel platziert euren Charakter auf einer Insel, die vom australischen Outback inspiriert ist.

Ihr baut euer Dorf auf, kümmert euch um niedliche Wombats, müsst euch aber vor Krokodilen in Acht nehmen. Spielen könnt ihr im Koop oder alleine.

Laut SteamDB waren ein paar Tage nach Release fast 9.000 Spieler gleichzeitig online, in den letzten 24 Stunden 7.700 Spieler.

Was ist das für ein Spiel? Folgende Inhalte bietet Dinkum:

Euer eigenes Dorf auf besagter Insel, das ihr nach Belieben aufbauen könnt

Crafting eigener Materialien zum Bauen und Dekorieren

Angeln und Käfer fangen

Baut Pflanzen an und kümmert euch um Tiere

Verschiedene Landschaften, beispielsweise tropische Eukalyptuswälder oder Wüsten

Jahreszeiten und unterschiedliche Temperaturen, auf die ihr beim Farming achten müsst

Wildtiere jagen, um Nahrung zu erhalten

Survival-Elemente – Passt auf die Krokodile auf!

Hier seht ihr den Trailer zum Release von Dinkum:

Wie funktioniert der Koop-Modus? Der Multiplayer erinnert eher an Animal Crossing, als an Stardew Valley. Ihr könnt Freunde auf eure Insel einladen, die euch beim Farming helfen und gemeinsam mit euch herumlaufen.

Allerdings gibt es keine gemeinsamen Fortschritte wie bei Stardew Valley, wo ihr gemeinsam euren Hof führt. In Dinkum erhält nur der Host Belohnungen.

Der Koop-Modus ist der am meisten kritisierte Aspekt des Spiels, wenn man sich die Reviews anschaut. Spieler hätten sich den Multiplayer näher an Stardew Valley gewünscht. So ist das Spiel im Ganzen eher für Solo-Spieler ausgelegt, die manchmal bei ihren Freunden vorbeischauen und ein bisschen mithelfen.

Wem das zu wenig Koop ist, sollte sich das MMO Palia anschauen.

Spieler lieben es, fast jede Review bezieht sich auf Animal Crossing

Aktuell erhält Dinkum die Bewertung „äußerst positiv“ – 95 % der 1.250 Rezensionen zeigen mit dem Daumen nach oben.

Das sagen die Reviews auf Steam:

FuneralDirector: „Sehr addicting und schön gemacht. Ich kann die neuen Features gar nicht erwarten, das ist ja erst der Early Access. 1000/10.“

SilentDealth1506: „Minecraft Stardew Crossing. Ich bin glücklich.“

Probot: „Genau wie bei Animal Crossing, nur dass dich hier alles töten will.“

HideandLeed: „Das Spiel hat sehr viel Potential. Meine Freundin und ich sind aber enttäuscht, dass der Multiplayer wie bei Animal Crossing ist.“

Easy Mr.Strange: „Dinkum ist keine Kopie von Animal Crossing, sondern lediglich davon inspiriert.“

Die Klassiker unter den Simulationen bilden das Fundament für viele Games, die nun darauf aufbauen. Auch das Spiel Ikonei Island: An Earthlock Adventure ist inspiriert von Animal Crossing und Stardew Valley.

Für wen eignet sich das Spiel? Dinkum richtet sich an Fans von entspannten Life- und Farming-Simulationen. Gleichzeitig bietet es mehr Action, als andere Vertreter des Genres. Wer also ein neues Cozy Game sucht, das auch ein paar Challenges bietet, ist bei Dinkum richtig.

Wer sollte lieber einen Bogen um das Spiel machen? Außerdem solltet ihr über Bugs momentan hinwegsehen können, da sich das Spiel im Early Access befindet. Ungeeignet ist Dinkum, wenn ihr euch einen Koop wie bei Stardew Valley erhofft habt. Ob der Entwickler den Multiplayer noch weiter ausbaut und verbessert, ist momentan unklar, aber von den Fans deutlich erwünscht.

Was sagt ihr zu Dinkum? Seid ihr Fans von Farm-Simulationen und habt es bereits getestet? Wie gefällt euch der Koop-Modus? Hofft ihr, dass das Spiel weiter verbessert wird, so dass man besser zusammen spielen kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

