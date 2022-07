Snowcastle Games startet bald mit Ikonei Island: An Earthlock Adventure auf Steam in die Betaphase und der Early Access soll bald kommen.

Was wird Ikonei Island: An Earthlock Adventure für ein Spiel? Wie der Name des Titels bereits verrät, ist das Setting des Spiels eine mysteriöse Insel.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure ist ein Abenteuer-Spiel in einer magischen Welt. Der Spieler hat die Möglichkeit, die Insel mit ihren Bewohnern zu erkunden, Gegenstände und Gebäude zu bauen und eine eigene Farm zu errichten.

Worum geht es in Ikonei Island: An Earthlock Adventure? Auf der Insel Ikonei läuft so einiges schief.

Ein Schild, der die Welt versteckt halten sollte, ist verschwunden und das sogenannte magische „amri“ verwandelt Pflanzen in Monster.

Der Spieler muss die Geheimnisse der Insel lüften und die Natur wieder in Ordnung bringen.

Welches Spiele-Studio steckt hinter dem Spiel? Als Spielstudio hinter Ikonei Island: An Earthlock Adventure steht Snowcastle Games.

Infos zu Beta / Early Access von Ikonei Island: An Earthlock Adventure

Wann beginnt die Beta-Phase? Die Open Beta von Ikonei Island beginnt am 17. Juni 2022. Die Beta-Phase wird 2 Wochen gehen. Genauer gesagt, vom 17. Juni bis zum 1. Juli 2022.

Wie kann ich an der Open Beta teilnehmen? Interessierte Spieler können auf Steam den Zugriff zum Spiel anfordern. Sobald der Entwickler weitere Teilnehmer annimmt, bekommt man eine Nachricht.

Wann beginnt der Early Access von Ikonei Island: An Earthlock? Der Early Access auf Steam soll noch im Sommer 2022 stattfinden. Später soll das Spiel auch für die Plattformen Nintendo Switch, PS4/PS5, XboxOne und XboxSeries X/S erscheinen.

Hier seht ihr den Trailer zur Open Beta von Ikonei Island: An Earthlock Adventure:

Das wird in Ikonei Island: An Earthlock Adventure geboten

Wie sieht das Bauen aus? Der Spieler kann die Welt von Ikonei Island: An Earthlock Adventure auskundschaften und dabei verschiedene Ressourcen finden.

Mit den gefundenen Ressourcen kann der Spieler eigene Gegenstände und Gebäude basteln. Mit diesen lässt sich die Insel nach eigenem Geschmack gestalten und dekorieren.

Auch eine eigene Farm kann sich der Spieler aufbauen und eigene Pflanzen anbauen.

Der Anbau von eigenen Planzen auf der Insel

Wer lebt sonst noch auf der Insel? Die Bewohner der Insel sind verschiedene tierähnliche Kreaturen, die ihre Hintergrundgeschichten erzählen oder ihr Wissen mit dem Spieler teilen.

Außerdem können sich die Spieler mit den wilden Tieren anfreunden, die auf der Insel leben. Die Tiere verfügen über bestimmte Fähigkeiten, die dem Spieler helfen können, weitere Teile der Insel freizuschalten.

Es gibt jedoch auch Kreaturen, die dem Spieler nicht gut gesonnen sind. Dafür können Waffen gebaut werden, um sich auf den Entdeckungstouren zu verteidigen

Was darf in keinem Inselspiel fehlen? Auch eine Gruppe von Piraten hat die Insel für sich entdeckt. Nun möchten sie Geld mit der Insel verdienen, indem sie Tiere fangen und einsperren. Der Spieler muss das verhindern und die Tiere befreien.

Wird es ein Multiplayer-Spiel? Das Spiel Ikonei Island: An Earthlock Adventure wird auch einen Multiplayer bekommen. Genauere Infos sollen noch folgen.

Wieso kommt mir das Konzept von Ikonei Island so bekannt vor? Das Spielstudio Snowcastle Games schrieb in seiner Ankündigung, dass das Spiel von Animal Crossing und Stardew Valley inspiriert wurde (via snowcastlegames.com).

Jedoch möchte das Spielstudio einen eigenen Spin in das Genre bringen und baut mit ihrem neuen Spiel Ikonei Island: An Earthlock Adventur auch auf den Grundlagen ihres RPG-Spiels Earthlock auf.

Freut ihr euch auf Ikonei Island: An Earthlock Adventure? Schreibt es gerne in die Kommentare.

