Ein super niedliches Spiel wie Stardew Valley ist jetzt neu auf Steam, hat Koop für 8 Spieler

Sun Haven ist ein RPG und Farm-Simulator auf Steam in Pixel-Optik, das an Stardew Valley erinnert. Das Spiel hat 91 % positive Wertungen. Aktuell bekommt ihr es um 20 % reduziert.

Sun Haven verbindet RPG-Elemente mit Farming-Gameplay. Das Setting ist eine Fantasy-Welt, in der es auch Magie und Drachen gibt. Ihr baut eine Farm auf, erledigt Quests, verbessert euren Spielcharakter und könnt auch gemeinsam mit anderen die Stadt erkunden.

Das Spiel erschien zunächst im Early Access und hatte am 11. März 2023 seinen vollständigen Release auf Steam.

Sun Haven ist auf dem Steam Deck spielbar, erfordert jedoch etwas Extra-Aufwand bei der Interaktion oder Konfiguration.

Hier seht ihr einen Trailer zu Sun Haven:

Baut euch ein Leben in einer niedlichen Fantasy-Welt auf

Wie sieht das Gameplay in Sun Haven aus? Ihr kommt in der mittelalterlichen Stadt Sun Haven an. Dort baut ihr euch ein neues Leben auf, ob als Farmer, Miner, Fischer oder Magier. Ihr könnt sein, was immer ihr wollt.

Wählt aus 7 verschiedenen Wesen, die ihr spielen könnt:

Mensch

Dämon

Elf

Engel

Elemental

Naga

Amari (Tierwesen)

Gestaltet eine eigene Farm und helft dabei, die Stadt mit Leben zu füllen, indem ihr etwa alte Shops wiederaufbaut und so neue Bewohner anlockt.

Lernt eure Nachbarn kennen und baut Beziehungen auf. Mit 15 verschiedenen Charakteren könnt ihr Romanzen starten, die bis hin zur Heirat gehen können.

Erfüllt Quests, um EXP zu gewinnen und stärker zu werden. In Sun Haven gibt es einen Skill-Tree mit denen ihr immer neue Zauber lernen könnt: Diese können euch in sämtlichen Lebensbereichen, wie dem Kampf oder auch beim Farmen unterstützen.

Spielt euch durch die Hauptgeschichte, die euch aus Sun Haven hinausführt und 2 neue Orte entdecken lässt. Wie ihr spielt, bleibt euch überlassen: Als Pazifist, der niemandem etwas antut oder als Ritter, der alles niedermäht.

Insgesamt 8 Spieler können Sun Haven gemeinsam im Koop zocken.

Wie bewerten Spieler Sun Haven? Das Spiel schneidet auf Steam sehr positiv ab. Jedoch muss angemerkt werden, dass Sun Haven mehrere nicht themenbezogener Rezensionen erhalten hat. Diese fließen aber nicht in die Gesamtbewertung des Spiels mit ein.

So kommt Sun Haven auf insgesamt 3.201 Reviews, von denen 91 % positiv ausfallen (Stand: 13. März 2023, via Steam).

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider hat Sun Haven bereits gezockt. Das ist seine Meinung zum Spiel:

Wir haben den vollen Release von Sun Haven zufällig an einem Sonntag-Mittag entdeckt und waren den Rest des Tages gefesselt. Die Ähnlichkeit zu Stardew Valley ist in jedem Bereich spürbar, allerdings gibt es auch Anpassungen – so spart sich Sun Haven eine Ausdauerleiste, dafür muss man aber pünktlich um 00:00 Uhr im Bett sein.



Habt ihr Stardew Valley gefeiert, gibt es hier eine klare Empfehlung. Sun Haven kopiert teilweise dreist, bringt aber eigene Ideen ein und bietet euch ein magisches Abenteuer, bei dem sich das Erleben lohnt.

Wie viel kostet Sun Haven? Ihr bekommt das Spiel aktuell auf Steam im Sonderangebot. Statt 20,99 € kostet Sun Haven momentan 20 % weniger. Ihr zahlt daher momentan 16,79 €. Das Einführungsangebot endet am 17. März 2023.

Auch das Bundle, bei dem Spiel und Soundtrack enthalten sind, ist gerade reduziert. Statt 30,74 € zahlt ihr 22,56 €. Das ist ein Rabatt von 27 %.

