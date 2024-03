Neues MMORPG, das wie WoW aussieht, veröffentlicht das bizarrste Video, das ihr je gesehen habt

Zwar hat die Kickstarter-Kampagne von Scars of Honor ihr Ziel nicht erreicht, doch möchten die bulgarischen Entwickler das Projekt dennoch fortsetzen. Um das Free2Play-MMORPG erneut zu bewerben, haben sie ein ungewöhnlich trashiges Video veröffentlicht, das ihr unbedingt sehen müsst.

Was ist das für ein Video? In „Scars of Honor: Narmhod Bouldershod’s Infiltration 101“ geht’s um die zwergischen Teilnehmer eines Infiltrationskurses, die der Geschichte ihres Lehrers Narmhod Bouldershod lauschen. Die handelt von – natürlich – Narmhods heldenhafter Infiltration eines Lagers, das von ziemlich dummen Orks bewacht wird.

Egal, ob es die Inszenierung in Ingame-Grafik ist, die amateurhaften Sprecher oder die zahlreichen kleinen Gags und Anspielungen – so ein Video zu einem Spiel auf Fan-Projekt-Niveau sieht man normalerweise nicht von den verantwortlichen Entwicklern.

Stattdessen erinnern uns die knapp fünf Minuten stark an viele Machinimas aus der guten, alten Hochphase von World of Warcraft. Wir denken hier etwa an Illegal Danish, The Craft of War: BLIND oder Welcome to the Deadmines. Doch seht selbst:

Wie ist der aktuelle Stand bei Scars of Honor? Die Kampagne zum Spiel auf Kickstarter endete in der vergangenen Woche mit einem herben Rückschlag. Von den angepeilten 182.775 Euro konnte das Team gerade einmal 31.109 Euro einsammeln.

Dennoch möchten die Entwickler von Beast Burst weiter an ihrem Projekt arbeiten. Im letzten Update heißt es:

Obwohl die Kickstarter-Kampagne nicht erfolgreich war, entwickeln wir Scars of Honor mit Hochdruck weiter. Jede Woche stoßen neue Experten zu unserem 72-köpfigen Team – die meisten von ihnen sind Mitglieder wichtiger Abteilungen mit erstaunlichen Erfahrungen in der Branche. Außerdem wurde unsere Entwicklungs-Pipeline komplett neu organisiert, was uns helfen wird, Dinge schneller und effizienter zu entwickeln. Wie ihr also seht, hatten wir tatsächlich Erfolg, zwar nicht in finanzieller Hinsicht, aber mit dem anderen, was für ein Projekt wie das unsere wichtig ist. Kickstarter

Wir werden das Projekt für euch natürlich weiterhin im Auge behalten. Doch jetzt möchten wir wissen: Wie hat euch das Video gefallen? Kennt ihr die alten WoW-Machinimas noch? Welcher Film zu World of Warcraft gefiel euch seinerzeit besonders? Verratet es uns in den Kommentaren.

