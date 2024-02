Scars of Honor: Alles zum Release, Klassen, Gameplay und Völker

Ein neues 3D-MMORPG ist auf Kickstarter gestartet und heißt Scars of Honor. Wir zeigen euch deshalb alles, was ihr über den Release, Klassen, Gameplay und den Völkern des WoW-Klons wissen solltet.

Was ist das für ein Spiel? Scars of Honor soll ein 3D-MMORPG im Fantasy-Style sein. Das Spiel erinnert stark an WoW, besitzt jedoch ein eigenes Konzept. Die Entwickler „Beast Burst Entertainment“ setzten dabei voll auf Free2Play und verzichten auf einen Pay2Win-Shop.

Es soll Endgame-Aktivitäten wie Dungeons geben und sogar PvP soll mit anderen Spielern möglich sein. Das Spiel kann zudem nicht nur auf PC, sondern auch auf mobilen Geräten wie Tablets oder Handys gezockt werden.

Wir gehen nun in die Details und zeigen euch alles, was ihr über Scars of Honor wissen solltet.

Die Entwickler bieten zudem einen kurzen Einblick in das MMORPG:

Scars of Honor: Release – Solange müsst ihr warten

Wann startet Scars of Honor? Das MMORPG befindet sich derzeit in Entwicklung und kann sogar schon auf einem privaten Test-Server getestet werden. Um an diesen Server teilnehmen zu können, müsst ihr jedoch ein Abonnement abschließen, das in verschiedene Stufen eingeteilt ist.

Je nachdem, für welche Stufe ihr euch entscheidet, erhaltet ihr Boni, kosmetische Items und mehr. Das Abonnement beginnt bei einem Preis von 2,99 €. (via scarsofhonor.com)

Ein vollständiger Release wird laut der Timeline erst im ersten Quartal von 2026 angepeilt.

Auf welchen Plattformen erscheint das MMORPG? Das Spiel erscheint bislang nur auf PC, Linux und Mac OS. Mobile-Crossplay ist derzeit noch in Entwicklung. Über einen Konsolen-Release ist derzeit noch nichts bekannt.

Scars of Honor: Alle Klassen in der Übersicht

Wie viele Klassen gibt es? Scars of Honor bietet insgesamt 10 große Klassen, die wiederum weitere Unterklassen bereithalten, damit ihr den Spielstil finden könnt, der zu euch und eurem Helden passt. Folgende Klassen sind bekannt und das können sie:

Name der Klasse Was kann die Klasse? Assassine Ausgerüstet mit Giften und Werkzeugen bewegen sich Assassinen im Schatten und greifen aus dem Hinterhalt an Druide Druiden kontrollieren die Energie der Natur und ernten die Essenz der Wildnis Magier Magier sind meisterhafte Manipulatoren der Realität, der Zauberei und Träger tiefen Wissens, auf das sie in jeder Situation Zugriff haben Nekromant Nekromanten manipulieren das Leben ihrer Gegner und das eigene und erschaffen so eine Armee der Toten Paladin Paladine sind rechtschaffene Kämpfer, die um jeden Preis den Frieden bewahren wollen Pirat Piraten nutzen eine große Palette an Waffen, Pulverfässer und können sogar Seeungeheuer kontrollieren Priester Priester reinigen das Land von Aragon von den Dämonen und bieten ihren Mitstreitern heilige Kräfte wie Heilung an Förster Förster respektieren die Natur und können so wilde Tiere zähmen und aus der Entfernung angreifen Krieger Krieger kämpfen mit verschiedenen Taktiken und können so feindliche Angriffe auf sich nehmen oder Linien durchstoßen Hexe Hexen bedienen sich okkulter Magie und Tränken und machen das Leben jedes ihrer Feinde zum Albtraum

Scars of Honor: So funktioniert das Gameplay des MMORPGs

In Scars of Honor möchten die Entwickler das alte Gefühl von MMORPGs erneut aufflammen lassen. Ihnen ist es wichtig, dass Spieler miteinander interagieren, um so an ihre Ziele zu gelangen. Ob es nun der Bau eines eigenen Anwesens ist oder die Gruppensuche für einen Raid. Spieler sollen sich finden, treffen und sich gegenseitig unterstützen, um so an ihre Ziele schneller und vor allem effizienter heranzukommen.

Spieler können in Scars of Honor zudem noch verschiedene Dinge erledigen, wie:

Tiere züchten

Berufe ausüben

Dungeons und Raids bestreiten

Häuser oder Anwesen errichten

Gilden gründen und Festungen erschaffen

PvP auf Schlachtfeldern oder Arenen organisieren

Das Spiel soll sich wie ein immersives Ökosystem anfühlen, indem Spieler miteinander arbeiten. Ihr braucht Holz und helfende Hände? Dann schreibt euer Gesuch auf das schwarze Brett, um so weitere Mitstreiter für euer Projekt zu finden.

Dabei betonen die Entwickler ihren Verzicht auf Pay2Win-Elemente jeglicher Art in ihrem MMORPG. Es werden keine Items oder XP-Booster zum Kauf angeboten werden, denn Spieler sollen sich alles selbst verdienen und sich anschließen so im Ruhm ihrer investierten Zeit und ihres Erfolgs sonnen.

Ein Shop soll dennoch existieren, um Scars of Honor finanzieren zu können, doch dieser soll rein kosmetisch sein.

Scars of Honor: Alle Völker in der Übersicht

Wie viele Völker gibt es? In Scars of Honor habt ihr eine Auswahl an 8 Völkern. Diese Völker sind in zwei Fraktionen eingeteilt, die den „Heiligen Orden“ und die „Herrschaft“ darstellen. In jeder Fraktion befinden sich jeweils vier Völker. Folgende sind derzeit bekannt:

Der Heilige Orden Menschen Hochelfen Zwerge Bearan

Die Herrschaft Infernale Dämonen Untote Orks Gronthar



Was haltet ihr von Scars of Honor? Habt ihr das Spiel schon auf dem privaten Test-Server gezockt oder wartet ihr lieber auf einen vollständigen Release? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Erste Bilder zur Alpha von Scars of Honor findet ihr in unserer Übersicht.