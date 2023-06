Neues MMORPG sieht aus wie WoW, will „echtes Free2Play“ bieten – Startet großen Test im Juli

Das neue MMORPG Scars of Honor orientiert sich optisch stark am Klassiker World of Warcraft. Jedoch steht hier die Community im Mittelpunkt und es soll „echtes Free2Play“ bieten. Nun gibt es einen großen Playtest im Juli.

Was ist Scars of Honor für ein Spiel? Scars of Honor soll ein klassisches MMORPG mit Tab-Targeting sein. Zu Beginn könnt ihr euch aus für eine von acht verschiedenen Völkern entscheiden, von denen vier auf der Seite des „Sacred Order“ spielen, während die anderen vier Völker der „Domination“ angehören. Beide Gruppen sind natürlich verfeindet.

Das MMORPG bietet 10 verschiedenen Klassen und verschiedenen Völker. Darunter Menschen, Zwerge, Orks und Untote.

Ein großes Highlight soll der Level-Prozess von 1 bis 50 sein. Bereits hier gibt es Dungeons, die mit eurer Stufe skalieren und sich so anpassen.

Es gibt Crafting und Player-Housing.

PvP gibt es in der offenen Welt, aber nur zwischen den beiden Fraktionen. Arena-PvP und Schlachtfelder könnt ihr im neuen Playtest erleben.

Die Community soll bei der Entwicklung viel Mitspracherecht bekommen.

Scars of Honor soll ein Free2Play-MMORPG werden, das sich über einen Shop finanziert. Die Entwickler betonen jedoch, dass dieser frei von spielerischen Vorteilen bleibt. Pay2Win und auch Pay2Progress oder Pay2Comfort sollen ausgesperrt bleiben. Deswegen beschreibt das Studio Scars of Honor als „das erste echte Free2Play-MMORPG“.

Einen Trailer zum Spiel könnt ihr hier sehen:

Ein Volk ist schon in Playtest hinter der Paywall

Was ist das für ein Test? Vom 3. bis zum 14. Juli startet Scars of Honor nun seinen bisher größten Playtest und packt einige Features dazu, die beim letzten Test vor rund 8 Monaten noch fehlten. So sind jetzt alle Völker spielbar, es gibt Waffen und Rüstungen und ihr könnt tatsächlich kämpfen.

Diese Kämpfe beschränken sich aber nicht auf PvE, der PvP-Arena-Modus ist ebenfalls mit am Start. Außerdem könnt ihr die Schlachtfelder testen, auf denen größere PvP-Kämpfe stattfinden sollen.

Dabei könnt ihr bis auf Level 10 aufsteigen und neuerdings auch eure Statuswerte verbessern. Außerdem sind die ersten Mounts und NPC-Shops im Spiel. Im Vergleich zum letzten Test hat das Spiel also um einige Features zugelegt.

Wie könnt ihr mitzocken? Auch wenn Scars of Honor am Ende Free2Play werden soll, müsst ihr aktuell noch bezahlen, um dabei zu sein. Dazu müsst ihr euch entweder das „Supporter“ oder das „Honored“-Pack kaufen, die ab 19,99 € erhältlich sind (via beastburst.com).

Im selben Shop könnt ihr euch ebenfalls bereits jetzt schon Skins kaufen, die dann ins Hauptspiel übernommen werden. Mit dabei sind Mounts, aber auch ein ganzes Volk. Die Nordrim gibt es nämlich nur gegen Geld. Sie gelten als „Sub-Volk“ der Menschen und sind deutlich größer.

Wer keine Lust hat zu bezahlen, kann sich auch die „BeastBurst App“ herunterladen und dort Aktivitäten abschließen. Allerdings habt ihr hier nur die „Chance darauf, einen Zugang zu gewinnen“, sicher ist das also nicht.

Was haltet ihr von Scars of Honor? Werdet ihr in den Playtest reinspielen, oder denkt ihr, dort ist kein Potenzial? Wartet ihr, bis das MMORPG komplett kostenlos wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

