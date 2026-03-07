MMORPG zu League of Legends soll wohl den visuellen Stil von Arcane fortführen: „Das ist sehr schwierig, aber hoffentlich schaffen sie es“

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten der Start von WoW: Midnight, das Ende von Sauercrowd, ein Lebenszeichen vom LoL-MMORPG und mehr.
Highlights der Woche:
- Die neuste Erweiterung von World of Warcraft ist live, endlich für alle. In Midnight versucht ihr, Quel’thalas vor Xal’atath zu retten.
- MeinMMO-Dämon Cortyn hat sich in World of Warcraft Midnight gestürzt und alle Quests erledigt. Das Fazit fällt gut aus – auch bei kleinen Fehlerchen.
- Die Patch Notes zu Midnight findet ihr auch auf worldofwarcraft.blizzard.com.
- Nach weniger als 24 Stunden regen sich Leute in Dungeons von World of Warcraft bereits auf, dass es nicht schnell genug geht. Alles wie immer.
- Am 3. März 2026 erschien Patch 7.45 für Final Fantasy XIV. Mit dabei: das Unstete Gewölbe „Des Händlers Liebesmüh“, ein flexibler Kampfinhalt, und ein neues Kapitel um den Meisterkriminologen Hildibrand! Die Patch Notes findet ihr auf finalfantasyxiv.com.
- Elder Scrolls Online ist in Geberlaune: PS-Plus-Nutzer bekommen gerade das Kapitel Gold Road kostenlos, am 9. März landen die lange kostenpflichtigen DLCs „Orsinium“, „Imperial City“, „Thieves Guild“ und „Dark Brotherhood“ im Hauptspiel und mit dem zugehörigen Update 49 kommen viele weitere Verbesserungen auf die Server – Infos zu allem findet ihr auf elderscrollsonline.com.
Was ist sonst noch passiert? Dank mehrerer Job-Gesuche gibt es ein Lebenszeichen vom LoL-MMORPG. Eine der Stellenausschreibung (via riotgrove.com) deutet an, dass sich das Spiel am Look von Arcane orientieren könnte. Die Community diskutiert darüber hoffnungsvoll auf Reddit. Tato23 schreibt etwa: „Das ist sehr schwierig, aber hoffentlich schaffen sie es.“
Keine WoW-Erweiterung ohne Dramen und Ärger
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Ein kurzer Aufschrei in der Community von World of Warcraft sorgte für rasche Änderungen am Cash-Shop. Denn die Preise waren so happig, dass der Shitstorm vorprogrammiert war.
- In WoW Midnight gibt es in einem Dungeon einen zwielichtigen Händler, der euch ein absurd teures Item verkauft. Doch mit einem Trick bekommt ihr es fast geschenkt.
- Die Halbgötter (Loa) der Trolle aus WoW sind ziemlich unheimlich. Doch vor dem Loa der Kinder haben alle anderen Loa Angst. Aus gutem Grund.
- Was ist eigentlich ein Schatz in World of Warcraft: Midnight? Zu viel, finden manche. Denn man kann die Minikarte kaum noch benutzen.
- MeinMMO-Dämon Cortyn freut sich über einen Gegenstand, der seit über 10 Jahren im Inventar ist. Denn auch in WoW Midnight war er unschlagbar wertvoll.
- Die wohl bitterste Erfahrung für jeden Fan von WoW. Das ganze Inventar ist weg. Der Support spottet darüber durch seine Aussage.
- Neuer Monat, neue Schmankerl im Handelsposten von World of Warcraft. Ein neues Ensemble aus dem März 2026 kommt in der Community aktuell besonders gut an.
- Black Desert feiert zum 2. Mal das 10. Jubiläum (dieses Mal für den Release im Westen), mit Events, Statistiken, Updates und mehr. Schaut bei playblackdesert.com vorbei.
- Am 13. März 2026 erscheint der Brief des Produzenten LIVE Teil 91, in dem Patch 7.5 im Fokus stehen soll. Die Ankündigung findet ihr auf dem offiziellen Lodestone.
- Am 11. März soll das neue Update von Lost Ark erscheinen, mit der 3. Saison von Paradise, dem Abschluss der Kazeros-Story, Balance-Anpassungen und mehr. Außerdem sind für Mai aufgrund der sukzessive fallenden Spielerzahlen weitere Server-Zusammenlegungen geplant – die Infos dazu findet ihr auf playlostark.com. Einen Ausblick auf das Update findet ihr auf YouTube.
Das passierte bei Sauercrowd zuletzt:
- Mit einem letzten Raid auf Onyxias Hort hat sich die Twitch-Gilde Sauercrowd am vergangenen Wochenende aus WoW Classic Hardcore verabschiedet. HandOfBlood bekam dabei noch einmal alle Hände voll zu tun.
- Ein Teil der Sauercrowd-Gilde hatte nach dem Ende des Events offensichtlich noch keine Lust, sich von WoW Classic Hardcore zu verabschieden. 20 Twitch-Streamer brachen zur Raid-Instanz Zul’Gurub auf, doch nicht alle kamen gesund zurück.
- Nachdem Sauercrowd endete, steht schon das nächste Twitch-Projekt zu WoW in den Startlöchern. Die Streamerin Naguura plant für WoW Midnight eine eigene Gilde.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Am 4. März 2026 ist Update 47 für Herr der Ringe Online erschienen. Mit dabei: der Raid Nagakhêdis Torheit, die 17. Belohnungsleiste für legendäre Gegenstände, allerlei Klassen-Änderungen und die Möglichkeit, Privat-Begegnungen aus Wohnvierteln heraus zu starten. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
- Außerdem haben die Devs von HdRO angekündigt, mit Patch 47.1 Anpassungen an der Monsterspieler-Belohnungsleiste vorzunehmen. Die Details findet ihr im Blogpost der Entwickler.
- RuneScape modernisiert die Kämpfe und hat seine Pläne im Detail beziehungsweise die sehr umfangreichen Patch Notes auf runescape.com vorgestellt.
- Das fast 24 Jahre alte MMORPG Final Fantasy XI erlebt gerade einen so hohen Spieleransturm, dass die Server überlastet sind.
- Gloria Victis wurde nach 8 Monaten eingestellt, jetzt kehrt das MMORPG zurück und zwar kostenlos. Doch nicht alle zeigen sich begeistert. Der neue Publisher Gamigo gilt unter Spielern als Sammler und ist umstritten.
- Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat ein Update mit frischen Inhalten, Features und Verbesserungen erhalten. Das Highlight: 4 neue Grinding-Areale für den Sunscar Canyon. Die Patch Notes findet ihr unter anderem auf Steam.
- Am 6. März ist Patch 1.0.0.15 für The Quinfall erschienen, mit einer Reihe von Fixes. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
- Der MMORPG-Oldie Runes of Magic feiert das 17. Jubiläum, Infos zu den Feierlichkeiten findet ihr auf gameforge.com.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Steven Sharif hat sich erstmals seit dem Ende von Intrepid Studios und Ashes of Creation umfassend zu den Vorwürfen, den aktuellen Klagen und dem Status quo vor Gericht geäußert.
- Noch bis zum 8. März könnt ihr euch das MMORPG BitCraft Online in der Early-Access-Version auf Steam für 7,68 Euro sichern. Das Spiel mit dem Zelda-Look steht aktuell bei 72 Prozent positiven Reviews.
- Am 5. März hat die Early-Access-Version von Pantheon: Rise of the Fallen das Update 0.18.327 erhalten. Es gab ein umfassendes Update für die Summoner-Klasse, die Premiere eines Dungeons in der Nightfall Crypt und generelle Anpassungen. Die Patch Notes? Auf pantheonmmo.com.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
