MMORPG zu League of Legends soll wohl den visuellen Stil von Arcane fortführen: „Das ist sehr schwierig, aber hoffentlich schaffen sie es“

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten der Start von WoW: Midnight, das Ende von Sauercrowd, ein Lebenszeichen vom LoL-MMORPG und mehr.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Dank mehrerer Job-Gesuche gibt es ein Lebenszeichen vom LoL-MMORPG. Eine der Stellenausschreibung (via riotgrove.com) deutet an, dass sich das Spiel am Look von Arcane orientieren könnte. Die Community diskutiert darüber hoffnungsvoll auf Reddit. Tato23 schreibt etwa: „Das ist sehr schwierig, aber hoffentlich schaffen sie es.“

Keine WoW-Erweiterung ohne Dramen und Ärger

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei Sauercrowd zuletzt:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

  • Am 4. März 2026 ist Update 47 für Herr der Ringe Online erschienen. Mit dabei: der Raid Nagakhêdis Torheit, die 17. Belohnungsleiste für legendäre Gegenstände, allerlei Klassen-Änderungen und die Möglichkeit, Privat-Begegnungen aus Wohnvierteln heraus zu starten. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
  • Außerdem haben die Devs von HdRO angekündigt, mit Patch 47.1 Anpassungen an der Monsterspieler-Belohnungsleiste vorzunehmen. Die Details findet ihr im Blogpost der Entwickler.
  • RuneScape modernisiert die Kämpfe und hat seine Pläne im Detail beziehungsweise die sehr umfangreichen Patch Notes auf runescape.com vorgestellt.
  • Das fast 24 Jahre alte MMORPG Final Fantasy XI erlebt gerade einen so hohen Spieleransturm, dass die Server überlastet sind.
  • Gloria Victis wurde nach 8 Monaten eingestellt, jetzt kehrt das MMORPG zurück und zwar kostenlos. Doch nicht alle zeigen sich begeistert. Der neue Publisher Gamigo gilt unter Spielern als Sammler und ist umstritten.
  • Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat ein Update mit frischen Inhalten, Features und Verbesserungen erhalten. Das Highlight: 4 neue Grinding-Areale für den Sunscar Canyon. Die Patch Notes findet ihr unter anderem auf Steam.
  • Am 6. März ist Patch 1.0.0.15 für The Quinfall erschienen, mit einer Reihe von Fixes. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
  • Der MMORPG-Oldie Runes of Magic feiert das 17. Jubiläum, Infos zu den Feierlichkeiten findet ihr auf gameforge.com.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

  • Steven Sharif hat sich erstmals seit dem Ende von Intrepid Studios und Ashes of Creation umfassend zu den Vorwürfen, den aktuellen Klagen und dem Status quo vor Gericht geäußert.
  • Noch bis zum 8. März könnt ihr euch das MMORPG BitCraft Online in der Early-Access-Version auf Steam für 7,68 Euro sichern. Das Spiel mit dem Zelda-Look steht aktuell bei 72 Prozent positiven Reviews.
  • Am 5. März hat die Early-Access-Version von Pantheon: Rise of the Fallen das Update 0.18.327 erhalten. Es gab ein umfassendes Update für die Summoner-Klasse, die Premiere eines Dungeons in der Nightfall Crypt und generelle Anpassungen. Die Patch Notes? Auf pantheonmmo.com.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist

