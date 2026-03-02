Knappes Outfit aus dem Handelsposten von WoW betont auch haarige Heldenhintern, gibt euch +10 auf Sexyness

Neuer Monat, neue Schmankerl im Handelsposten von World of Warcraft. Ein neues Ensemble aus dem März 2026 kommt in der Community aktuell besonders gut an.

Um welches Ensemble geht es? Aktuell geht’s für viele WoW-Fans nach Silbermond. Die mit Burning Crusade eingeführte Hauptstadt der Blutelfen erlebt zum Start von Midnight ein optisch beeindruckendes Comeback, das von den neuen März-Angeboten im Handelsposten passend flankiert wird – etwa durch eine fliegende Silbermonddecke.

Zu den Neuerungen gehört aber auch das Ensemble „Aufwendige rubinrote Magiestoffe“, das wie folgt beschrieben ist: „Weißsträhne hat unter den Mitgliedern des Scharlachroten Kreuzzugs einen Modetrend angestoßen“. Euch erwartet ein mehrteiliges Set in Schwarz, Rot, Gold, das in einer Hosen-Varianten kaum noch etwas der Fantasie übrig lässt.

Das neue Ensemble im Handelsposten.

Wer ist Weißsträhne? Hochinquisitorin Weißsträhne (im Original: Whitemane) gehört zu den Dungeon-Bossen des Scharlachroten Klosters, den ihr in WoW Classic sowie TBC Classic im Kathedralen-Bereich herausfordern könnt.

„Ich fühle mich sexy!“

Wie reagiert die Community auf das Ensemble? Viele Spieler freuen sich darüber, über ein Transmog-Set jetzt das Outfit von Weißsträhne nachbauen zu können, und das wahlweise auch für männliche Charaktere. Lunaire hat das Vorhaben gleich in die Tat umgesetzt und auf X einige Bilder online gestellt.

Andere freuen sich indes über den gesteigerten Attraktivitäts-Level, den das Outfit offensichtlich mitbringt, oder über kommende Rollenspiel-Events.

P_B_n_Jealous schreibt auf Reddit: „Meine Gilde heißt ‚ Raids Without Pants‘, also werden diese neuen Leggings bei unseren Raids überall zu sehen sein.“

Raids Without Pants‘, also werden diese neuen Leggings bei unseren Raids überall zu sehen sein.“ thizzknight erklärt auf Reddit: „Es wird eine Menge cooler Rollenspiele außerhalb von Goldshire auf Moonguard geben.“

Jubsonge freut sich auf X: „Vielen Dank für den Tipp. Ich fühle mich sexy!“

Was ist noch neu im Handelsposten? Im Handelsposten findet ihr auch noch eine lavendelblaue Version des Ensembles. Außerdem erwarten euch eine Auswahl rustikaler, recht schmuckloser Waffen-Skins, ein Zauberer-Ensemble und witzige Fischstäbchen-Schwerter.

Bei den zurückgekehrten Angeboten könnt ihr euch indes 2 Schmetterlings-Mounts gönnen, ein Monarchenfalter-Ornament, Schmetterlingsflügel für euren Rücken sowie mehrere blumige Waffen-Skins. Der Handelsposten hat dabei auch in der neuen Hauptstadt Silbermond eine Filiale geöffnet. Mehr zur neuen Erweiterung erfahrt ihr hier: Release-Zeit und Vorabzugang – Alles zur neuen WoW-Erweiterung Midnight