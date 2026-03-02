Die große Gewinnerin von Sauercrowd startet ihre eigene Gilde auf Twitch, will mit 200 Streamern WoW Midnight zocken

Nachdem Sauercrowd endete, steht schon das nächste Twitch-Projekt zu WoW in den Startlöchern. Die Streamerin Naguura plant für WoW Midnight eine eigene Gilde.

Wer plant was? Die Twitch-Streamerin Naguura ist Expertin für WoW und nahm wie viele andere Streamer auch an dem WoW-Projekt Sauercrowd teil. Das verschaffte ihr nicht nur einen ordentlichen Push in ihren Zuschauerzahlen, sondern wohl auch die Idee für eine eigene WoW-Gilde. Sie gab auf ihren Kanälen bekannt, sie plane eine Gilde zu WoW Midnight.

Wie soll das WoW-Midnight-Projekt aussehen? Naguura erzählt in einem YouTube-Video einige Details zu der geplanten Gilde. Das Projekt soll ungefähr 6 bis 7 Wochen dauern, mit dem Ziel, einen Raid innerhalb von drei Wochen auf Heroic zu klären.

In den ersten Wochen soll der Fokus auf dem Leveln an sich und Community-Events liegen. Danach startet der Raid und es werden Content-Challenges stattfinden.

Weiter soll es jeden Sonntag ein Drachenhort-Meeting geben, in dem die weiteren Ziele besprochen werden. Auch soll das Housing in WoW Midnight genutzt werden, damit sich die Teilnehmer für ein besseres Gemeinschaftsgefühl ansiedeln können.

Sauercrowd in Locker, aber mit Wettbewerb

Was ist das Besondere an der Gilde? Anders als bei Sauercrowd soll nicht auf Hardcore gezockt werden. Teilnehmer haben pro Charakter nicht nur eine Chance, was für weniger Druck sorgt. Das betont Naguura auch in ihrem Video: Sie zielt auf eine lockere Atmosphäre ab.

Dafür sollen die Teilnehmer aber gegeneinander antreten. Sie werden dafür in Gruppen eingeteilt und müssen Punkte erreichen. In der ersten Woche sollen beispielsweise die Level der Gruppenmitglieder miteinander für Punkte addiert werden.

Momentan sollen bereits über 200 Teilnehmer bei der Gilde am Start sein, also ungefähr die Zahl, die auch bei Sauercrowd geplant war. Zukünftig sollen alle weiteren Informationen auf der Website allesistgut.de veröffentlicht werden [Anm. d. Redak.: Da die Website noch gebaut wird, verzichten wir aktuell auf eine Verlinkung].

Werdet ihr das neue WoW-Twitch-Projekt ebenfalls schauen? Schreibt es in die Kommentare!
Naguura gehörte mit ihrem starken Zuschauer-Wachstum zu den großen Gewinnern von Sauercrowd. Für wen sich das Event noch ordentlich gelohnt hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO:
10 große Gewinner von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hat sich das Abenteuer in WoW Classic Hardcore schon jetzt gelohnt

Quelle(n): Naguura auf YouTube
